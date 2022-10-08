Как пенсионер из Ростова в одиночку облагородил родник возле Дона и построил мостик для отдыхающих

Гремучий источник - одно из самых популярных мест отдыха. Фото: Артем Панфилов.

Каждый ростовчанин знает, что такое Гремучка. Гремучий родник в Железнодорожном районе — одно из самых любимых мест отдыха и купания летом. Однако далеко не все люди после пикников убирают за собой мусор, поэтому постепенно участок у Гремучки превратился в свалку отходов.

Житель района Виктор Федоренко рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», как он в одиночку решил бороться с мусором и облагораживать родник.

Пенсионер и супруга расчистили территорию у источника. Фото героя публикации.

БЫЛИ ГОРЫ МУСОРА

— Мы здесь относительно недалеко живем, — рассказывает активист. — В первый раз мы с супругой пришли сюда в декабре — посмотреть, какой там берег. Увидели там горы мусора — получился какой-то мусоросборник. Берег весь зарос, прохода к Дону не было.

При этом пенсионер еще помнил, что когда-то здесь был выход, и горел свет — можно было, не опасаясь, пройти в любое время суток. Здесь был причал, теплоходы ходили. Виктор развел руками и решил самостоятельно потихонечку облагораживать территорию.

Раньше ростовчане могли добраться до места только по ж/д путям, теперь же есть специальная зона для пешеходов. Фото героя публикации.

Целый месяц ушел только на расчистку дороги к реке. Вместе с супругой они убрали территорию от мусора. Потом подрезали деревья, и сожгли старые ветки.

— Теперь вдоль берега Дона можно пройти, — уточняет Виктор. — А раньше приходилось кругами ходить. И пляжную зону почистили, подрезали деревья — сейчас там нормально. Сейчас смотрю — народ уже старается поддерживать порядок, а раньше были горы этого мусора.

ОБУСТРОИЛ ТУННЕЛЬ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Следующим этапом благоустройства на Гремучке стало обустройство дамбы: Виктор с женой сделали насыпи, воду отвели в ручей, подпорки установили. Также обустроили пешеходный туннель для отдыхающих: расчистили и провели свет. Раньше все на родник ходили по железнодорожным путям, что было достаточно опасно.

Теперь ростовчане стараются поддерживать порядок в этом месте. Фото: Артем Панфилов.

- Я потихонечку время находил и делал, - рассказывает дядя Витя. - Рассчитывали, что теперь в туннеле свет будет гореть круглосуточно. Но сейчас там какие-то пацаны свет оборвали — похулиганили. У нас же там народ такой... теперь придется восстанавливать.

В нижней части Гремучки Виктор сделал переходный мостик и ступеньки через ручей — теперь можно свободно переходить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасибо, деда Саша!»: Пенсионер из Ростова вывез «КамАЗ» мусора, чтобы расчистить место под детскую площадку

Как ростовский пенсионер Александр Луговой на месте свалки сделал детскую площадку. (Подробности)