Ростовские спасатели сняли с дерева попугая-беглеца и его хозяина

Пернатого сняли с верхушки одного из самых высоких деревьев парка. Фото: пресс-служба управления по делам ГО и ЧС

Настоящая трагикомедия с участием экзотического пернатого и его хозяина разыгралась парке Ростова-на-Дону. Эта история могла бы грустно закончиться, но на помощь вовремя пришли спасатели.

Вероятно, сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС даже не подозревали, что их рабочие будни сделает немного ярче восхитительная птица с красивым окрасом и гордым нравом.

Главный герой этой истории не какая-нибудь обычная домашняя пташка, а импозантный красно-зеленый ара. Попугай, можно сказать, привык к светской жизни и постоянным фотосессиям в парке имени Горького.

Однако в один из вечеров что-то пошло не так. Пернатый взбунтовался и, по всей видимости, решил спрятаться от всех в ветвях деревьев. Он резко вспорхнул и улетел. Владелец заметил, где скрылся его питомец, но добраться к «отдыхающему» было довольно сложно.

После долгих и безуспешных уговоров мужчина решил самостоятельно покорить высоту, но не рассчитал силы. Он почти добрался до вершины, когда понял, что карабкаться дальше больше не сможет, а вниз спускаться очень опасно. В итоге прибывшие спасатели с дерева снимали и крылатого, и его предприимчивого хозяина.

Человека спасли быстро, а вот экзотический ара совершенно не собирался покидать свой насест. Тогда пришлось применить более действенный метод.

- Попугай восседал на самой макушке, я потрусил ветви, и он слетел мне на плечо. Так мы вместе благополучно спустились, и я передал его хозяину, - рассказал спасатель управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону Дмитрий Андронов.

К счастью, эта история завершилась хорошо. Однако, если бы попугай улетел, ему грозили бы голод и холод, особенно с приходом зимы. Неизвестно, выжил бы ара или нет на свободе.

К слову, подобная история в этом году случилась двумя другими краснокнижными птицами этого вида - они оказались на грани гибели после того, как покинули родной дом. Сейчас их пытаются поймать орнитологи. Путешественников собираются передать в безопасное место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росприроднадзор подключился к спасению краснокнижных попугаев ара в Ростовской области

Специалисты обратились в Минприроды, и теперь одичавших птиц собираются поймать (подробности)