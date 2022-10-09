Ростовские ученые изучили, как увеличить урожайность зерновых с помощью нанотехнологий

Наноматериалы влияют на рост и качество кукурузы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Южного федерального университета установили, что наноматериалы влияют на рост и качество кукурузы. Сотрудники Академии биологии и биотехнологий также изучили воздействие таких материалов на зерновые, чтобы не только увеличить урожайность, но и обеспечить безопасность продукции.

Как сообщили в ЮФУ, стимулировать производство кукурузы можно с помощью ввода наноматериалов на основе алюминия.

— Однако широкое применение наноматериалов вызывает опасения для здоровья человека, особенно накопление этих частиц в съедобных частях сельскохозяйственных культур, — пояснил ведущий научный сотрудник АБиБ ЮФУ Вишну Д. Раджпут.

Исследования проводили сотрудники Академии биологии и биотехнологий. Фото: Южный федеральный университет.

Ученые рассмотрели воздействие различных типов алюминия на кукурузу, выращенную в аграровой, гидропонной и почвенной средах. Они использовали различные типы алюминия.

Оказалось, что воздействие алюминия зависит от среды. Например, кукуруза, которую вырастили с помощью гидропоники, больше подвержена влиянию, чем та, которую получили в почвенной среде. А наименее токсичным среди типов алюминия оказался А1203.

— Такое исследование полезно для лучшего понимания взаимодействия алюминия и будет актуально для принятия дальнейших мер по защите урожая кукурузы, — считает доктор биологических наук, заведующий кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов АБиБ ЮФУ Татьяна Минкина.

Она отметила, что использование нанотехнологий в сельском хозяйстве не может быть проигнорировано. Это позволит повысить производство и обеспечить продуктами растущее население. По ее мнению, необходимо продолжить эксперименты и более подробно изучить, как безопасно применять наноматериалы.

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