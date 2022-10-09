«Ростов» - «Краснодар» 9 октября 2022: прямая трансляция матча 12 тура РПЛ

Следите за ходом матча и подготовкой к нему на «КП - Ростов-на-Дону». Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Сегодня, 9 октября, состоится матч 12 тура Российской Премьер-Лиги по футболу. ФК «Ростов» сразится на своем поле с «Краснодаром». Противостояние начнется в 19:00 по московскому времени. Ведем прямую трансляцию матча на сайте «КП - Ростов-на-Дону».

90+4 Игра завершена. ФК «Ростов» одержал волевую победу со счетом 3:2

90+3 Ростовчане могли забить четвертый гол, но мяч пролетел мимо

90+2 Голенков мог забить в свободные ворота

Добавили 4 минуты

83 - штанга, гостям немного не хватило, чтобы забить гол

81 - Сперцян получил по ногам, игрок лежит на газоне

79 - Полозу назначили желтую карточку

78 - замена у «Краснодара». Волков ушел с поля, выпустили Ахметова

76 - Тугарева сменили на Мельникова у ростовчан

75 - Миронов забил третий гол за «Ростов»

73 - Сафонов ошибается. Мяч попал в каркас, пролетел над воротами. Ростовчане могли забить третий гол

69 - Ионов уходит. На поле Петров

64 - Уткин мог оформить гол, рикошет

59 - Полоз забил гол, 2:2

56 - дальний удар остановил Сафонов

51 - Сильянов забил. Счет 1:2

50 - штрафной. Сперцян не забил

48 - желтая карточка Песьякову за спор

47 - «Ростову» едва не забили после ошибки Песьякова

Начался второй тайм

Перерыв - 0:2

43 - еще одна желтая карточка «Краснодару». Добавили 2 минуты

42 - Олусегун получил болезненный удар. Врачи на поле

40 - угловой. «Ростов» уходит в быструю атаку. Кайо задел Комличенко

39 - Ионов мог забить третий гол в ворота ростовчан

38 - аут в пользу «Ростова». Мяч на поле, игра продолжается

36 - Щетинина заменили на Миронова

33 - Щетинин, видимо, травма, сидит на поле

31 - Кордоба, второй гол «Краснодара». Счет сейчас 0:2

29 - ростовчане владеют мячом на поле

28 - Уткин, один штрафной и второй вдогонку. Сафонов защитил ворота

27 - Комличенко на газоне, штрафной

23 - Сильянов упустил снаряд, аут

21 - два игрока «Краснодара» на газоне

20 - угловой. Ионов передал мяч Сперцяну. Песьяков переиграл соперников

18 - контратака краснодарцев. Сперцян передал Кордобе, но атака сошла на нет

17 - мяч у «Ростова»

15 - главный тренер «Краснодара» наказан желтой карточкой

13 - ростовчане снова не смогли оформить гол

12 - Еще одна желтая - Сорокин сбил Комличенко. Штрафной, снова Уткин

11 - Уткин не забил штрафной

10 - первые две желтые карточки. Одна из карточек за удар в лицо Уткину. Штрафной

7 - контратака у ворот ростовчан. Опасного момента не создали

6 - опасно у ворот «Краснодара», Сафонов поймал мяч

5 - угловой, выполняет Полоз

3 - Новая атака краснодарцев. Ионов не попал в створ

1 - «Краснодар» открыл счет, отличился Олусегун

ИГРА НАЧАЛАСЬ

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ФК «КРАСНОДАР»

39 - Сафонов, 6 - Рамирес, 80 - Сорокин, 31 - Кайо, 82 - Волков, 10- Сперцян, 16 - Ленини, 88 - Кривцов, 40 - Олусегун, 11 - Ионов, 9 - Кордоба

Запасные: Агкацев, Литвинов, Бородин, Петров, Ахметов, Баньяц, Апеков, Мацукатов, Ндука, Попов, Пивоваров

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ФК «РОСТОВ»

Вратарь, 30 - Песьяков, защитник, 5 - Терентьев, защитник, 55 - Осипенко, защитник, 18 - Прохин, защитник, 45 - Сильянов, полузащитник, 15 - Глебов, полузащитник, 88 - Щетинин, полузащитник, 47 - Уткин, полузащитник, 23 - Тугарев, нападающий, 7 - Полоз, нападающий, 27 - Комличенко

Запасные: вратарь, 12 - Цулая, защитник, 28 - Чернов, защитник, 29 - Мухин, защитник, 71 - Поярков, защитник, 87 - Лангович, защитник, 92 - Мелехин, полузащитник, 8 - Миронов, полузащитник, 77 - Мельников, полузащитник, 94 - Ковальков, нападающий, 69 - Голенков, нападающий, 89 - Нтумба

1 - «Краснодар» открыл счет

Игра началась!

ХОД ВСТРЕЧИ

ПОГОДА

Сейчас в донской столице, по данным синоптиков, около +15 градусов, пасмурно, слабый ветер

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Эксперты отмечают, что «Ростов» и «Краснодар» в борьбе за высокие места в турнирной таблице почти не отличаются друг от друга показателями. Кроме того, и те, и другие южане могут похвастаться достаточно сильными игроками. Отмечается склонность команд к атакующей манере игры. В итоге специалисты сделали вывод, что на этот раз ожидается обмен мячами, в том числе возможна ничья.

За 11 игр сезона обе команды к этому моменту имеют по 6 побед. Желто-синие сейчас находятся на третьей строке турнирной таблицы, «быки» - на пятой.

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