Прогноз на матч «Ростов» - «Краснодар»: как пройдет игра 12 тура РПЛ

Команды имеют похожую результативность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 октября на стадионе «Ростов Арена» состоится матч ФК «Ростов» - «Краснодар». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги начнется в 19:00. Рассказываем, какие новости произошли перед спортивной баталией, а также публикуем подробный прогноз на матч.

ХОЗЯЕВА - НА ТРЕТЬЕЙ СТРОКЕ, ГОСТИ - НА ПЯТОЙ

Судя по турнирной таблице, ФК «Ростов» по итогам 11 игр сезона имеет 6 побед, 4 ничьи и всего 1 поражение. Команда сейчас находится на третьем месте, уступая «Зениту» и ЦСКА.

ФК «Краснодар» занимает пятую строку рейтинга. При этом клуб недалеко ушел по результативности от ростовчан: 6 выигрышей, 3 ничьи и 2 поражения.

При этом известно, что после 27 официальных встреч все-таки лидируют «быки» - у них 11 побед при 14 ничьих и 2 поражениях. Разница голов за этот период составляет 38-25. К слову, самый результативный матч между командами состоялся около 10 лет назад, тогда «Ростов» уступил «Краснодару» со счетом 2:3.

ИГРОКИ

Лучшим нападающим «Ростова» в этом сезоне остается Николай Комличенко, он оформил 7 голов. Также хорошие показатели демонстрируют Дмитрий Полоз (6 голов) и Даниил Уткин (3 гола).

У гостей отличились Эдуард Сперцян (8 голов), Олакунле Олусегун и Джон Кордоба (у них по 4 гола).

Добавим, некоторые игроки за свою карьеру уже успели выступить и за «желто-синих», и за «быков». Это Алексей Ионов, Евгений Чернов, Даниил Уткин, Николай Комличенко.

ПРОГНОЗ

Эксперты отмечают, что «Ростов» и «Краснодар» в борьбе за высокие места в турнирной таблице почти не отличаются друг от друга показателями. Кроме того, и те, и другие южане могут похвастаться достаточно сильными игроками. Также специалисты отмечают склонность команд к атакующей манере игры. В итоге сделали вывод, что на этот раз ожидается обмен мячами, в том числе возможна ничья.

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ

Любители футбола в Ростовской области ожидают встречу в достаточно спокойных настроениях. Некоторые отметили, что состав футболистов молодой, поэтому встреча может пойти по непредсказуемому сценарию. Также есть опасения и относительно ничьей. Ростовчан просят «не разыгрывать «любимый счет» 2:2 и забирать на гол больше.

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