Что произошло после матча «Зенит» - «Ростов» 2 октября 2022

Валерий Карпин поблагодарил за игру свою команду. "Желто-синие" уступили хозяевам поля со счетом 3:1. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

На стадионе «Газпром Арена» завершился матч «Зенит» - «Ростов». Букмекеры ставили на петербуржцев, и те оправдали их надежды. Рассказываем, как прошла встреча, и что происходило после матча.

РАССТАНОВКА СИЛ

«Зенит» подходил к игре лидером турнирной таблицы. В текущем сезоне подопечные Сергея Семака ни разу не проигрывали с начала сезона, но потеряли очки с «Химками» и «Ахматом». В двух последних матчах питерцы забили десять мячей и ни одного не пропустил.

Подопечные Валерия Карпина же подошли к матчу на втором месте в турнирной таблице при ненадежной обороне с 12-ю пропущенными мячами, и эффективном тандеме Комличенко и Уткина. Не обошлось и без доброй доли везения.

ИГРА

С первой минуты игры инициативу в ноги взяли хозяева поля. На восьмой минуте Кирилл Щетинин мог реализовать удачный момент, но не удалось. Ответа от хозяев ждать пришлось недолго. На 14-й минуте Малком открыл счет в матче.

Несколько раз ростовчанам удалось взять инициативу в свои руки, правда, до реализации не дошло. И со счетом 1:0 команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался с ответного реверанса «желто-синих» - на 47-й минуте Щетитин сыграл по правому флангу на Сильянова — тот прострелил на Комличенко, а тот пробил в ворота.

На 65-й минуте Вендел вывел хозяев вперед. После заброса к штрафной Сильянов пасовал на Вендела, обошел Сергеева и вышел один на один с ростовским вратарем, который пропустил второй мяч за игру.

А на 77-й минуте петербуржцы окончательно укрепили свои позиции. Малком, получив мяч перед чужой штрафной, пасовал на Кузяева, а тот отправил мяч мимо Песьякова прямо в дальний угол. Финальный свисток прозвучал, когда на табло был счет 3:1.

Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

«РЕБЯТА – РЕАЛЬНО МУЖИКИ»

Во время послематчевой пресс-конференции главного тренера «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал то, что произошло сегодня на поле «Газпром Арены».

На вопрос журналистов, почему во втором тайме выходов Песьякова в начале атак стало меньше.

- А зачем ему выходить, если мяч и так у нас? Когда нас прессинговали в первом тайме – тогда он выходил. Был такой план. До замен все нравилось, - ответил Валерий Карпин.

Также главный тренер рассказал как команда успевает тренироваться при таком плотном графике игр — за одну неделю «Ростов» выезжал на матчи в Грозный и в Санкт-Петербург.

- Сил хватит на все, несмотря на все сложности, - уверен главный тренер. - Ребятам хочу выразить благодарность с моей стороны, потому что они реально мужики. Делают все, что в силах на данный момент.

«РОСТОВ» СРАЖАЛСЯ КАК МОГ

Игра держала в напряжении болельщиков обеих команд. Болельщики «Ростова», конечно, расстроились поражению любимой команды. Своими эмоциями они поделились в комментариях на странице клуба в соцсети.

- Честно «Ростов» сражался как мог, с полной самоотдачей. Спасибо за игру, - пишет один из фанатов.

- Ростову надо искать усиления - замены ослабляют игру, в центре защиты проходной двор, Мелехин очень юн, Осип не показывает класс игрока сборной. Во все линии нужна свежая кровь, - считает другой.

- Не хватило силенок, что и явилось причиной того,что «зевнули» в обороне пару раз. В целом выглядели достойно, для строящейся команды даже очень прилично. Диму Полоза сегодня не увидел, Миронов не дорабатывал в обороне, Мелехин с Осипенко порой не держали позицию. Есть с чем работать и это нормально — доработают. Это был какой-то оптимистический проигрыш. Не расстроен, даже больше скажу - по делу забрались так высоко в таблице. Спасибо за игру, и верю в успех наших ребят, - разобрал по полочкам игру команды третий.

Теперь в рамках 12-го тура РПЛ «желто-синие» примут на своем поле ФК «Краснодар». Матч на «Ростов Арене» пройдет в воскресенье, 9 октября.