Забит первый гол в матче «Зенит» - «Ростов»

Ростовчанам забили гол. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В разгаре футбольный матч «Зенит» - «Ростов», который проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На поле забит первый гол, - сообщает пресс-служба «желто-синих».

В первые минуты хозяева поля безраздельно владели мячом. На восьмой минуте упал Сантос на своем левом фланге, и Сильянов сыграл в штрафную на Щетинина — шанс у «Ростова». Кирилл Щетитин вошел во вратарскую и пробил в дальний угол, но в створ не попал.

Ответная атака долго себя ждать не заставила. К голу гостей привела досадная ошибка у своей штрафной. Мелехин отдал пас на Клаудиньо, тот передал мяч Малкому, который вошел в штрафную, ушел влево и пробил в дальний угол.

На 14-й минуте матча счет стал 1:0 в пользу «Зенита».

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