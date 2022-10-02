Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт2 октября 2022 14:37

Забит первый гол в матче «Зенит» - «Ростов»

«Желто-синие» пропустили первый мяч
Татьяна ТИХОНОВА
Ростовчанам забили гол. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Ростовчанам забили гол. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В разгаре футбольный матч «Зенит» - «Ростов», который проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На поле забит первый гол, - сообщает пресс-служба «желто-синих».

В первые минуты хозяева поля безраздельно владели мячом. На восьмой минуте упал Сантос на своем левом фланге, и Сильянов сыграл в штрафную на Щетинина — шанс у «Ростова». Кирилл Щетитин вошел во вратарскую и пробил в дальний угол, но в створ не попал.

Ответная атака долго себя ждать не заставила. К голу гостей привела досадная ошибка у своей штрафной. Мелехин отдал пас на Клаудиньо, тот передал мяч Малкому, который вошел в штрафную, ушел влево и пробил в дальний угол.

На 14-й минуте матча счет стал 1:0 в пользу «Зенита».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК "Ростов" потерпел первое поражение в сезоне в гостевом матче против "Ахмата"

Игра закончилась со счетом 3:1 (подробнее)