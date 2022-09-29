ФК "Ростов" потерпел первое поражение в сезоне в гостевом матче против "Ахмата". Фото: ФК "Ростов".

ФК "Ростов" впервые в сезоне потерпел поражение. Команда уступила в гостевом кубковом матче грозненскому "Ахмату".

Игра выдалась довольно напряженной. Уже к концу первого тайма хозяева поля едва не остались в меньшинстве из-за жесткого подката Антона Швец. Но грозненцам повезло, судья ограничился желтой карточкой. Четыре голевых момента создал "Ахмат" в первой половине игры, в то время, как "Ростову" удалось создать только одну. Но счет так и остался не открытым.

Во втором тайме игра стала еще более ожесточенной. Счет удалось открыть ростовчанам. Точным ударом с пенальти Роман Тугарев отправил мяч в ворота соперника на 59 минуте матча. Но уже на 72 минуте игры судья назначил пенальти в ворота "Ростова". Иван Олейников взял разбег, приостановился перед ударом и отправил мяч под самую штангу. Сергей Песьяков мог достать его, но совсем немного не дотянулся. Через семь минут после пенальти Олейников оформил дубль. А уже под самый конец тайма точку в игре своим голом поставил игрок "Ахмата" Мохамед Конате.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу грозненского футбольного клуба.

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