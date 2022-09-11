Что произошло после матча «Ростов» — «Спартак» 11 сентября 2022

Матч прошел на "Ростов-Арене". Фото: ФК "Ростов".

На «Ростов-Арене» 11 сентября завершился матч «Ростов» — «Спартак». Фаворитом букмекеров был московский клуб, но в итоге победу одержали ростовчане. Рассказываем, как прошла встреча и что произошло после матча.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ — РЕЗКО ИЗМЕНИЛИ ХОД ИГРЫ

Если в прошлом матче с ЦСКА болельщики заскучали, то это игра стала держать всех в напряжении после первого свистка. Встреча началась динамично. Обе команды создавали опасные моменты, правда «Спартак» выглядел сильнее. В итоге на 24-й минуте матча полузащитник «красно-белых» Квинси Промес забил мощный гол и открыл счет.

Однако первый гол как будто раззадорил «Ростов». Почти сразу после этого Дмитрий Полоз сравнял счет, а еще через несколько минут отличился Даниил Уткин. Он отправил второй мяч под правую стойку. В течение оставшейся половины тайма команды продолжали создавать моменты, но до перерыва счет не изменился — 2:1.

Команды создавали много опасных моментов. Фото: ФК "Ростов".

ВТОРОЙ ТАЙМ — БИТВА ДО ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ

В начале второго тайма Николай Комличенко забил третий гол. Приняв мяч от Тугарева, он отправил его четко под левую стойку. Помогло «Ростову» увеличить счет и нарушение со стороны полузащитника «Спартака» Мацея Рыбуса, который во время борьбы буквально завалился на Хорена Байрамяна. Судья назначил пенальти в ворота москвичей, которое реализовал Полоз.

«Спартак» не сдавался и во второй половине тайма. На 76-й минуте матча нападающему Александру Соболеву удалось сократить отставание, отправив мяч в ворота с 11-метровой отметки. Еще один шанс забить появился у полузащитника Алексея Мелешина, но мяч прошел чуть левее ворот.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Ростова».

Полоз забил два гола и заслужил звание лучшего игрока матча. Фото: ФК "Ростов".

ЧТО ГОВОРЯТ ТРЕНЕР И БОЛЕЛЬЩИКИ

Тренер «Ростова» Валерий Карпин заметил, что в начале матча игра подопечных его не устраивала. Однако после гола «Спартака» все изменилось.

— И выходили из обороны хорошо, и ребята все отрабатывали, даже когда не получался прессинг. Не то, что не получался, а потому что в другой команде тоже футболисты играют хорошие. Но все возвращались, все отрабатывали, все бились друг за друга, — прокомментировал Карпин игру своей команды.

Он отметил, что и «Спартак» показал сегодня высокий уровень игры. Тренер и футболисты не расслаблялись до последней минуты матча, несмотря на преимущество.

Валерий Карпин высоко оценил игру подопечных. Фото: ФК "Ростов".

Болельщикам «Ростов» подарил настоящий праздник. Столько восхищения, благодарности и радости у фанатов не вызывала ни одна игра этого сезона.

— Сегодня все болельщики Ростова почувствовали себя Георгиевичем, всем и всеми довольным! Абсолютно любых превосходных форм оценки игры наших ребят будет мало. На поле были те, без которых футбольный Ростов не дышит, чувствовался дух большой команды! — поделился впечатлениями один из зрителей.

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