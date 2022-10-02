Матч «Зенит» - «Ростов» окончился победой хозяев

Донской клуб оказался на третьей строчке турнирной таблицы. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Футбольный матч «Зенит» - «Ростов» в рамках 11 тура Российской премьер-лиги окончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Противостояние состоялось на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

На 14-й минуте Малком открыл счет в матче, забив первый мяч в ворота «желто-синих». С таким счетом команды ушли на перерыв.

Во втором тайме ростовчане попытались отыграться, и на 47-й минуте Николай Комличенко сравнивает счет — 1:1. Но недолго болельщики донского клуба радовались. На 65-й минуте Вендел отправил мяч в дальний угол ворот Сергей Песьякова — 2:1.

На 77-й минуте Далер Кузяев своим голом оформил окончательный счет в матче — 3:1.

Теперь по итогам одиннадцати туров ФК «Ростов» занимает третью строчку турнирной таблица в РПЛ. «Зенит» без единого поражения остается лидером.

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