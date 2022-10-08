В Ростове в день футбольного матча изменят работу общественного транспорта

Вечером общественный транспорт сосредоточат в центральной части Ростова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 9 октября, в день матча ФК «Ростов» - ФК «Краснодар», футбольные болельщики смогут комфортно добраться до стадиона донской столицы и обратно домой на общественном транспорте. Об этом рассказали городские власти.

С 17:30 до 22 часов организуют дополнительную работу маршрута № 39. Эти автобусы будут курсировать по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».

Также можно будет легко добраться на автобусах № 8, 49, 65а и троллейбусах № 7. Кроме того, пассажиров до «Гребного канала» всегда возит маршрут № 75.

К 21:30 общественный транспорт сосредоточат в центральной части Ростова. Это сделают для того, чтобы любители футбола смогли быстро разъехаться по нужным районам. Напомним, сама игра начнется в 19 часов по московскому времени.

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