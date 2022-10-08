Лихие виражи винтокрылой машины сняли на видео в небе над Ростовом

Вертолеты в небе давно стали обычным явлением из-за близости завода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В небе над Ростовом очевидцы сняли на видео необычные маневры винтокрылой машины. Этот ролик уже появился в одном из городских пабликов, и теперь его активно обсуждают пользователи сети.

Судя по съемке, удивление и восхищение жителей донской столицы вызвали лихие виражи, которые выполнял летчик - вертолет попеременно шел на подъем и снижался. Все это происходило в черте города над рощей СКА.

Некоторые ростовчане отметили в комментариях, что увиденное для них не в новинку, и подобное они замечали и раньше. И это совсем не удивительно, ведь на территории города работает авиастроительное предприятие. В итоге участники обсуждения пришли к выводу, что наблюдали испытания боевой машины.

- Вертолетный завод в Ростове-на-Дону есть. Вероятно, проходят испытательные полеты, - написал один из мужчин.

- Это отработка маневров, дерзкая и, на мой взгляд, радостная. Однако такие маневры для машин подобного уровня вполне обычны. Ребята отрабатывают технику пилотирования, - успокоила земляков жительница донской столицы.

Добавим, не менее захватывающий полет видели ранее в Таганроге - военный вертолет пролетел довольно низко над местной набережной.

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