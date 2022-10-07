Жителям Ростова рассказали, как обеспечивают безопасность городских школ

Юные ростовчане получают знания в 101 образовательном учреждении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Безопасность школ в Ростове-на-Дону находится под постоянным контролем властей. Все образовательные учреждения сейчас имеют охрану, входы и выходы технически оснащены. Об этом сообщила заместитель сити-менеджера по социальным вопросам Елена Кожухова.

- С 1 сентября детей приняли в 101 образовательном учреждении, все они категоризованы. Работает круглосуточная частная охрана. На эти цели из бюджета города выделено 243 млн рублей. Кроме того, есть тревожные кнопки, сигнализация, видеонаблюдение, турникеты и металлодетекторы. Организован пропускной режим, - рассказала Елена Кожухова.

Также, по данным ростовской администрации, во всех школах и лицеях города уже провели тренировки с персоналом. Сотрудники знают, как действовать при любых нештатных ситуациях, добавила Елена Кожухова.

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