Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал о проектировании развязки на Орбитальной и Беляева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что в предстоящем году будут готовы проекты реконструкции сразу двух значимых объектов. Речь идет о развязке на улице Орбитальной и улице Беляева, а также в районе переезда через балку Темерник вблизи улицы Лелюшенко и улицы Орбитальной. Об этом шла речь на расширенном планерном совещании в мэрии.

- В нынешнем году первый раз за долгие годы выделили достаточно объемное финансирование на подготовку проектной документации. В этот перечень попали в том числе и эти объекты. Развязка на улице Орбитальной и улице Беляева проектируется в составе строительства и реконструкции дороги по улице Орбитальной, - отметил сити-менеджер.

А также Алексей Логвиненко сообщил, что оба эти объекта являются крайне важными для транспортной доступности, а также они связаны со строительством трамвайной инфраструктуры.

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