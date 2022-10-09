В Ростовской области потерпел крушение бомбардировщик Су-24

Бомбардировщик Су-24.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Ростовской области потерпел аварию российский бомбардировщик Су-24. Происшествие произошло 9 октября, сообщает ТАСС.
— При заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался, — прокомментировали в Южном военном округе.
Уточняется, что летчики не пострадали. Экипаж эвакуировали на аэродром базирования.
Бомбардировщик упал в безлюдном месте. Полет выполнялся без боекомплекта. Разрушения на земле нет.
По предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности.
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