В Ростовской области потерпел крушение бомбардировщик Су-24

Бомбардировщик Су-24. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области потерпел аварию российский бомбардировщик Су-24. Происшествие произошло 9 октября, сообщает ТАСС.

— При заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался, — прокомментировали в Южном военном округе.

Уточняется, что летчики не пострадали. Экипаж эвакуировали на аэродром базирования.

Бомбардировщик упал в безлюдном месте. Полет выполнялся без боекомплекта. Разрушения на земле нет.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности.

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