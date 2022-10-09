Что произошло после матча «Ростов» - «Краснодар»: болельщики ликуют, команда вышла на второе место в РПЛ

Игра выдалась непростая с большим количеством ярких моментов. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Сегодня, 9 октября, футболисты ФК «Ростов» одержали волевую победу над «Краснодаром» в матче 12 тура РПЛ. Итоговый счет - 3:2 (0:2). Эта встреча оказалась яркой и непредсказуемой, происходящее на поле заставило изрядно поволноваться всех болельщиков. Игра принесла много эмоций и, несомненно, запомнилась обилием голевых моментов и невероятными сюжетными поворотами.

КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА

На первых секундах матча неожиданный гол забили краснодарцы, отличился Олусегун. После этого второй гол за команду гостей в ворота хозяев на 31-й минуте отправил Кордоба.

«Краснодар» хорошо показал себя в контратаках в первой половине встречи, а вот активность ростовчан долгое время не давала результатов - были хорошие моменты, но мяч каждый раз ловил вратарь соперников. К слову, за этот период игры гости получили целых пять желтых карточек. После напряженной борьбы команды ушли на перерыв при счете 0:2.

Во втором тайме противостояние продолжилось, однако ситуация разительно изменилась. Ростовчане усилили прессинг соперников. В итоге на 51-й минуте гол оформил Сильянов, на 59-й минуте великолепно сыграл Полоз, а на 75-й минуте победный гол выполнил Миронов. Далее накал встречи только увеличился, но донские футболисты не сбавили темп и продолжили давление. В итоге борьба завершилась в пользу «Ростова».

ЧТО ГОВОРИТ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Итоги прошедшего матча уже прокомментировал главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин. Наставник желто-синих отметил, что на поле «все было достаточно неплохо».

- Готовились к «Краснодару». Что можно ребятам предъявить, учитывая все наши обстоятельства, начиная от отъезда легионеров, присутствия 8 тысяч на стадионе, с нашими переездами. Что можно предъявить футболистам? Только поблагодарить их, поздравить и назвать мужиками, вот и все, - сказал Валерий Карпин.

ЧТО ДУМАЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ

Произошедшее на поле стадиона «Ростов Арена» никого не оставило равнодушным. Донские болельщики сейчас ликуют, а фанаты команды соперников стараются не показать своего разочарования, ведь победа после первого тайма была так близка.

На странице футбольного клуба «Ростов» в VK уже появились сотни комментариев относительно состоявшейся игры. Жители Дона поздравляют друг друга и, конечно же, свою любимую команду. Многие отмечают, что итог противостояния и второе место в РПЛ ростовчане вполне заслужили. Теперь от игроков ждут новых, не менее эффектных достижений.

- Карнавальное южное дерби. Веселая игра, феерия взаимных ошибок и штанг. «Ростов» - мужики! Спасибо за волевую победу, над таким неудобным соперником. Исправились после первого тайма. Второй тайм был идеальным, - написал один из пользователей сети.

- Зубодробительный матч. Нас с победой. Южным братьям желаем удачи, но сегодня чемпионы мы. С командой до конца!, - добавил еще один любитель футбола.

К слову, некоторые в шутку отметили, что, по всей видимости, самый знаменитый болельщик - Томер Савойя - принес «Ростову» удачу. Известно, что бразилец присутствовал на сегодняшнем матче, предварительно пройдя все перипетии с оформлением Fan ID.

ПЛАНЫ ФК «РОСТОВ»

Следующий матч - 13 тур РПЛ - игроки «Ростова» также проведут дома. 14 октября футболисты сыграют с «Уралом» на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток перед новой баталией прозвучит в 19:30.

После этого, уже 18 октября, ростовчане на выезде в Москве сразятся с «Динамо» в рамках 4 тура Кубка России. Начало этой встречи в 20:30.

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