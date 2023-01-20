По прогнозам донских синоптиков, начинается самая холодная декада января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 21 — 22 января, как и обещали донские синоптики, принесет похолодание, ведь в третья декада должны быть самая морозная. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометрцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, 21 января, ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный и восточный 7 - 12 метров в секунду, с порывами до 15 - 20. Температура воздуха в ночные часы составит от -4 до -2 градусов, днем от -1 до +1.

В воскресенье, 22 января, солнце также будет видно нечасто, но ни снега, ни дождя, по крайней мере, ощутимых, синоптики не обещают. Ветер юго-восточный и восточный 6 - 11 метров в секунду, местами порывы до 15-17 ночью и 12 - 14 днем. Ночью столбики термометров опустятся до -3 — 1, днем покажут от 0 до +2 градусов.

По Ростовской области тоже будет пасмурно, но местами солнце будет выходить из-за облаков. Существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица.

В субботу ветер восточный и юго-восточный 7 — 12 метров в секунду, местами с порывами 15 — 20 метров в секунду. Ночью будет морозно: -6 — 1, при прояснениях — до -13. днем также -6 — 1, по югу — до +2.

В воскресенье ветер не поменяет направление — восточный и юго-восточный 6 — 11 метров в секунду, местами с порывами до 15 — 17. Температура воздуха ночью -6 — 1, при прояснениях до -12, днем — от -5 до 0, по югу — до +3.

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