В Ростове два хозяина стаффордов сами сцепились в схватке из-за собак

В Ростове два хозяина стаффородов сами сцепились в схватке из-за собак. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Скольких преступлений могло бы просто не быть, если бы пустячные конфликты ростовчане не доводили до абсурда? Об этом в эфире передачи «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» на 89,8 FM поговорили с помощником прокурора Советского района Аллой Дудник.

КАК С ЦЕПИ СОРВАЛИСЬ!

Апрельским вечером в Западном жилом массиве 27-летний ростовчанин отправился погулять со своим четвероногим питомцем – стаффордширским терьером.

В это же время другой ростовчанин отправился встретить с работы жену, которая работала продавцом в магазине. А, заодно и выгулять собаку – тоже стаффордширского терьера. И шел по той же улице. И, надо же было такому случиться, эти вышедшие из точки А и точки Б мужчины случайно пересеклись в точке С.

Стаффорды тут же побежали «знакомиться» друг с другом. Причем, у того, кто шел встречать свою жену, собака была уже взрослой, не на поводке и без намордника. И это очень не понравилось первому ростовчанину. Он попросил другого заводчика убрать свою собаку от его пса. Видимо, опасаясь, что взрослый кобель может спровоцировать драку с его псом-подростком.

Тот возмутился: «Почему?». «А почему вообще твоя собака без поводка и намордника?» – аргументировал первый. Второй ответил что-то резкое...

И тут каждому бы пойти своей дорогой, по добру по здорову. Но нет! Слово за слово – начался конфликт, переросший в драку. Мужчины как с цепи сорвались: один другого «съездил» кулаком в челюсть. Упали на газон. Напрасно люди кричали им. Напрасно выскочившая из магазина жена одного из драчунов пыталась уговорить остановиться и разойтись… Псы, кстати, не вмешивались и не стали следовать примеру хозяев. Оказались умнее людей?..

Первый мужчина, у которого собака была с поводком, ударил второго несколько раз ножом. И покинул место побоища. Пострадавшему жена вызвала скорую.

- Ранения оказались серьезными. Оказались повреждены внутренние органы. И в дальнейшем эксперты и следствие квалифицировало это, как причинение тяжкого вреда здоровью. Ростовчанин был задержан. Ему предъявили обвинение по уголовной статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- На суде он полностью раскаялся, сказал, что очень сожалеет о случившемся, - вспоминает Алла Дудник. - Его признали виновным и назначили наказание, с учетом его прошлых судимостей и рецидива - виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник. Фото: Кристина Круговых

ДЕЛО ПРИНЦИПА?

- Алла Игоревна, часто ли приходится поддерживать обвинение по уголовным делам о преступлениях, которые произошли из-за человеческой несдержанности?

- Довольно часто. Многих подобных преступлений можно было бы избежать, если бы стороны ее все же проявили. Думаю, ни времена, ни южный темперамент здесь не при чем. Виной всему несдержанность, не умение вовремя остановиться. В таких ситуациях все решают какие-то секунды. А потом уже ничего не вернуть… Поэтому лучше никогда не поддаваться эмоциям. Чтобы они не привели к непоправимому.

- Но, порой мужчины просто не могут уступить друг другу, хотя дело-то пустячное, и не стоит, чтобы из-за него даже драться...

- Да. И такое бывает. В частности, уже в этом году в суде Советского района был вынесен приговор ростовчанину, который ударил ножом незнакомого ему парня, девушка которого решила потрогать его рыболовные снасти. Инцидент произошел летом, когда ростовчанин решил отправиться на рыбалку. По дороге ему потребовалось зайти в банк – положить на карточку деньги. Там им повстречалась пара – парень с девушкой. Они были навеселе. И девушка, почему, то заинтересовалась удочками рыбака. Стала их трогать без разрешения, смеяться. Рыбак среагировал очень резко – ответил девушке грубо. Ее парень, тут же возмутился и бросился «защищать» свою даму. В результате, получил удар ножом в живот от рыбака. Хорошо, что выжил – спасли врачи. Рыбака арестовали на следующий день после случившегося.

- Он тоже потом жалел, что натворил?

- Совершенно верно. Мужчине предъявили обвинение по той же статье. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

- Наказания за такие преступления очень серьезные. Почему эти преступления квалифицируют, как умышленные? Ведь у того, кто вышел погулять с собакой или отправился на рыбалку, изначально не было мыслей кого-то бить или резать ножом?

- Да. Это тяжкие преступления. И наказания – соответствующие. Такие ситуации возникли внезапно. И умысел тоже. Ведь решение о дальнейших действия эти мужчины принимали в какие-то минуты. Но они отдавали себе отчет. И не могли не понимать, что эти действия могут привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья их оппонентов. Поэтому нужно уметь вовремя остановиться. И прекратить конфликт, не доводя его до преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове воришка в новогоднюю ночь пришел грабить чемпионку Европы по кикбоксингу

Вечером 31 декабря недавно освободившийся из мест лишения свободы бывалый грабитель, бродил по Нахичевани и заглядывал в окна первых этажей, выискивая подходящую квартиру. Например, чтобы хозяева собрались, потушили свет и отправились в новогоднюю ночь в гости. И тогда бы он залез в квартиру, где было бы, чем поживиться… (подробности)