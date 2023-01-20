Власти Ростова рассказали, что планируют построить рядом с Темерницкой рощей

Олеся Майдибор планирует разместить на указанном земельном участке объекты капитального строительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце декабря 2022 года «зеленые» активисты Ростова-на-Дону и обычные горожане были обеспокоены новостью о том, что глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление, разрешающее ростовской художнице Олесе Майдибор подготовить проект планировки участка рядом с Темерницкой рощей и Лелюшенковским лесопарком. Из представленной в документации схемы можно было узнать, что данный участок частично задевает и зеленые насаждения.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону Глеб Мельников рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», что ростовчанка хочет построить на обозначенной территории.

МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА?

В ответе, полученном «Комсомолкой» от Департамента архитектуры, говорится, что площадь предназначенной для планировки земли составляет 6 677 квадратных метров. Этот участок принадлежит художнице на праве долевой собственности.

- Олеся Николаевна планирует разместить на указанном земельном участке объекты капитального строительства, такие как: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), хранение автотранспорта, бытовое обслуживание и деловое управление, - сообщил «КП-Ростов-на-Дону» Глеб Мельников.

Частично участок, отданный под планировку, задевает лесопарк. Фото: сайт администрации Ростова.

На схеме, которая была приложена к разрешающему постановлению, видно, что отдельные участки лесопарка входят в зону будущего планирования территории. Однако в ответе Департамента архитектуры подчеркивается, что если планируемая Майдибор застройка и будет произведена, то только «в соответствии со всеми правилами по планировке территории и правилами землепользования и застройки».

То есть, если новая застройка и потребует частичной вырубки Лелюшенковского лесопарка или Темерницкой рощи, то застройщик должен будет в обязательном порядке произвести компенсационные высадки — как это обычно делается. В конечном счете, заденет будущая застройка насаждения или нет, будет понятно только из готового проекта планировки.

РОСТОВЧАНЕ СМОГУТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПЛАН

Разрешающее постановление было подписано главой администрации города в ответ на обращение и предложение о подготовке документации, которые художница отправила в Департамент архитектуры. В представленном Олесей Майдибор обосновании было указано, что целями подготовки планировочной документации стали: установление и изменение красных линий, установление границ планируемого размещения объектов капитального строительства, а также границ территорий общего пользования. Ростовчанка должна будет определить местоположение границ участков, разместить на плане объекты капительного строительства, а также определить порядок развития территории.

Проект планировки и проект межевания территории будут подготовлены художницей в течение года на основе предоставленных Департаментом архитектуры данных. После чего вся готовая документация должна быть направлена для рассмотрения на предмет соответствия исходным данным и заданию. Утверждать готовые проекты будут на общественных обсуждениях и публичных слушаниях.

Эти документы можно будет найти в открытом доступе на сайтах Ростовской гордумы, администрации донской столицы, а также на портале «Активный ростовчанин». Власти обещают, что «все предложения от ростовчан по планировке будут зарегистрированы и рассмотрены организаторами слушаний».

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