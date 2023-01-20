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Общество20 января 2023 13:35

Власти Ростова рассказали, что планируют построить рядом с Темерницкой рощей

Узнали, когда будет готов проект планировки территории, и смогут ли ростовчане повлиять на ее будущий вид
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Олеся Майдибор планирует разместить на указанном земельном участке объекты капитального строительства.

Олеся Майдибор планирует разместить на указанном земельном участке объекты капитального строительства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце декабря 2022 года «зеленые» активисты Ростова-на-Дону и обычные горожане были обеспокоены новостью о том, что глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление, разрешающее ростовской художнице Олесе Майдибор подготовить проект планировки участка рядом с Темерницкой рощей и Лелюшенковским лесопарком. Из представленной в документации схемы можно было узнать, что данный участок частично задевает и зеленые насаждения.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону Глеб Мельников рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», что ростовчанка хочет построить на обозначенной территории.

МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА?

В ответе, полученном «Комсомолкой» от Департамента архитектуры, говорится, что площадь предназначенной для планировки земли составляет 6 677 квадратных метров. Этот участок принадлежит художнице на праве долевой собственности.

- Олеся Николаевна планирует разместить на указанном земельном участке объекты капитального строительства, такие как: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), хранение автотранспорта, бытовое обслуживание и деловое управление, - сообщил «КП-Ростов-на-Дону» Глеб Мельников.

Частично участок, отданный под планировку, задевает лесопарк. Фото: сайт администрации Ростова.

Частично участок, отданный под планировку, задевает лесопарк. Фото: сайт администрации Ростова.

На схеме, которая была приложена к разрешающему постановлению, видно, что отдельные участки лесопарка входят в зону будущего планирования территории. Однако в ответе Департамента архитектуры подчеркивается, что если планируемая Майдибор застройка и будет произведена, то только «в соответствии со всеми правилами по планировке территории и правилами землепользования и застройки».

То есть, если новая застройка и потребует частичной вырубки Лелюшенковского лесопарка или Темерницкой рощи, то застройщик должен будет в обязательном порядке произвести компенсационные высадки — как это обычно делается. В конечном счете, заденет будущая застройка насаждения или нет, будет понятно только из готового проекта планировки.

РОСТОВЧАНЕ СМОГУТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПЛАН

Разрешающее постановление было подписано главой администрации города в ответ на обращение и предложение о подготовке документации, которые художница отправила в Департамент архитектуры. В представленном Олесей Майдибор обосновании было указано, что целями подготовки планировочной документации стали: установление и изменение красных линий, установление границ планируемого размещения объектов капитального строительства, а также границ территорий общего пользования. Ростовчанка должна будет определить местоположение границ участков, разместить на плане объекты капительного строительства, а также определить порядок развития территории.

Проект планировки и проект межевания территории будут подготовлены художницей в течение года на основе предоставленных Департаментом архитектуры данных. После чего вся готовая документация должна быть направлена для рассмотрения на предмет соответствия исходным данным и заданию. Утверждать готовые проекты будут на общественных обсуждениях и публичных слушаниях.

Эти документы можно будет найти в открытом доступе на сайтах Ростовской гордумы, администрации донской столицы, а также на портале «Активный ростовчанин». Власти обещают, что «все предложения от ростовчан по планировке будут зарегистрированы и рассмотрены организаторами слушаний».

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