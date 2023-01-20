Как художник из Ростовской области создал логотип для казачьего батальона «Терек»

Фирменные шевроны казаки носят на рукавах курток. Фото: предоставлено героем публикации.

В зону специальной военной операции сегодня направляются многие добровольцы. Среди них есть и казаки Войска Донского. А есть участники Терского казачьего батальона «Терек», фирменный логотип для которых нарисовал художник из Ремонтненского района Ростовской области Вячеслав Лещев.

Автор рисунка рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», как возникла идея создания такого изображения, как придумывался образ персонажа, а также, куда именно пришивают новеньких шеврон участники казачьего батальона.

ЧТО ЗА КАЗАК НА ШЕВРОНЕ?

Выходец из Ростовской области Вячеслав Лещев уже несколько лет занимается цифровым искусством и традиционной живописью. В своих произведениях он раскрывает традиции и особенности казачьей культуры. Поэтому-то однажды одного из знакомых художника спросили, может ли его друг создать логотип для казачьего батальона «Терек».

- И я согласился — нарисовал, - вспоминает собеседник. - Это было летом 2022 года. Спустя какое-то время мою работу представили атаману казачьего войска, и он его одобрил. И с тех пор мой рисунок стал активно использоваться как шеврон в батальоне.

На фирменном логотипе изображен собирательный образ теркского казака. Фото: предоставлено героем публикации.

На рисунке мы видим собирательный образ терского чернобородого казака: на голове его — папаха, на левом плече — бурка и автомат. Это изображение не является портретом кого-то из ныне живущих казаков, скорее — это плод фантазии самого автора.

КУДА ПРИШИВАЮТ?

Казаки из батальона «Терек», рассказывает Вячеслав, живут на Северном Кавказе: в Ставрополье, в Чеченской Республике, в Республике Дагестан... Свое название батальон получил в честь реки Терек, которая протекает по этим землям. Рисунок, созданный Вячеславом, был передан на Кавказ. Шевроны с фирменным логотипом отшивались и вышивались уже на месте.

Сейчас многие братья-казаки из батальона «Терек» находятся в зоне СВО. И выделить их среди других бойцов можно по пришитым на рукав куртки шевронам.

НАШИВКУ ПОКАЗАЛИ В МОСКВЕ

Любуются логотипом не только сослуживцы «терековцев», но и подписчики их телеграм-канала, куда бойцы периодически выкладывают свои фотографии.

Когда же в Москве проходила выставка под эгидой казачьего батальона «Терек», помимо картин и репортажей о терских казаках, в экспозиции был представлен и официальный логотип созданный дончанином Вячеславом Лещевым.

Как рассказал «Комсомолке» другой донской художник, Максим Ильинов, вскоре он тоже нарисует два логотипа для казачьих шевронов, но теперь уже именно для донских казаков.

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