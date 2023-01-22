В Ростовской области грабитель избил молотком и поджег хозяина дома

Мужчину признали виновным по четырем статьям УК. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области осудили жителя города Миллерово, который напал и ограбил мужчину. Злоумышленник жестоко избил пострадавшего и даже попытался его убить. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщили в Миллеровской межрайонной прокуратуре.

БИЛ КУЛАКАМИ, А ПОТОМ МОЛОТКОМ

По версии следствия, в тот день 25-летний Игорь (имя изменено — прим. ред.) распивал спиртное. Уже изрядно захмелев, он решил ограбить другого жителя города. В тот же вечер он пробрался в один из домов города и заприметил ценные вещи.

В этот момент в помещение зашел хозяин жилища — 24-летний парень. Молодой человек испугался и попытался позвонить в полицию, но в этот момент на него набросился злоумышленник. Сначала преступник бил пострадавшего кулаками по голове, а потом нанес еще несколько ударов молотком.

После этого Игорь ушел. Несмотря на серьезные травмы, избитый парень нашел телефон и снова попытался обратиться за помощью. Однако грабитель внезапно вернулся на место преступление. Он забрал у пострадавшего мобильник. Решив избавиться от жертвы и скрыть следы преступления, обвиняемый облил несчастного горючей жидкостью и поджег. После он скрылся с места преступления.

ПРИЗНАЛ ВИНУ ЧАСТИЧНО

Как выяснилось, хозяин дома все же смог потушить пламя. Он вызвал на место медиков и полицию.

Игоря оперативно задержали. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям «Незаконное проникновение в жилище», «Покушение на убийство», «Грабеж» и «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества».

В суде мужчина признал вину частично.

— Суд по результатам рассмотрения уголовного дела признал его виновным в совершении преступлений по всем перечисленным статьям. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — прокомментировали в Миллеровской прокуратуре.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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