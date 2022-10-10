"Добро нельзя делать насильно": Можно ли помочь тем, кто оказался на улице, рассказала сотрудница социального центра Ростова

Бездомная женщина в Ростове назвалась Соней Лежебокой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 октября во всем мире отмечается Всемирный день бездомных. В Ростове-на-Дону такими людьми занимается отделение ночного пребывания Комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.

За годы существования там встречали много разных людей с их судьбами - часто очень запутанными. Заведующая отделением ночного пребывания Вера Быховенко рассказала, как удается находить родственников, устанавливать настоящие имя и восстанавливать документы.

СОНЯ ЛЕЖЕБОКА ОБРЕЛА НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ

Эта история произошла в Советском районе Ростова в конце прошлого года. Тогда одинокая женщина вместе с двумя собачками замерзала в местной лесополосе. На все предложения о помощи отвечала отказом — никуда идти не хотела.

Тогда местный депутат смог помочь отправить ее на лечение в больницу в Ковалевке. После этого органы соцзащиты поместили бывшую пациентку психиатрического диспансера в отделение ночного пребывания.

- Документов у нее при себе не было, - вспоминает Вера Быховенко. - По личному делу она у нас проходила как Соня Лежебока. Все, что рассказывала, мы использовали для поиска родственников и документов.

Долго сотрудники центра искали ниточку, за которую можно зацепиться, но все было напрасно. Однажды позвонив по одному из имеющихся телефонов, заведующей отделением удалось найти женщину, которая являлась Соне тетей, но знать неблагополучную родственницу не захотела.

Как оказалось, Лежебока — выдуманное прозвище девушки. На самом деле ее звали Мариной. Для установления подлинного имени даже потребовалось отстаивать его в суде. Однако и спустя время сотрудники центра называют свою Соню Соней. Сейчас девушка оформила инвалидность и живет у одного из донских фермеров в Ростовской области.

"ЗАВИСИТ ОТ ЧЕЛОВЕКА"

Были и другие истории. Так, лет пять назад вышедший из тюрьмы режиссер тоже оформился в отделение ночного пребывания. Но он довольно скоро покинул «богодельню», встав на ноги и уехав в Москву.

- Способность выбраться, встать на ноги, зависит только от желания самого человека, - объясняет Вера Быховенко. - Если нет внутреннего желания, то не поможешь. Добро нельзя делать насильно.

Родственники отказались от бездомной Сони. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалист затрудняется назвать точное количество бездомных людей в донской столице. По мнению собеседницы, считать бомжей — все равно, что птиц. Они же постоянно перемещаются по городу и области. Некоторые из них работают: по крайней мере, пытаются. Но так как у половины из них нет документов, то работа сводится к кратковременным шабашкам.

Согласно статистике, на улице чаще всего оказываются мужчины: 80% против 20% женщин. 50-60% из них — это те приезжие, которых обманули непорядочные работодатели. На улице зачастую оказываются и освобожденные сидельцы, которым некуда идти после окончания срока.

Много бездомных также наблюдается среди воспитанников детских домов. Есть среди них и жертвы квартирных махинаций. А кто-то попадает в отделение из-за конфликта в семье — из дома выгнали. Находятся, конечно, и такие, у кого бродяжничество — это образ жизни. Для них это уже философия.

"ДОЛЖЕН САМ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ"

Всего в Ростовской области шесть подобных социальных центров, которые занимаются бездомными. В них предусмотрено 350 койко-мест. В Ростове социальный центр — один единственный, но отделения два — в Ленинском и Железнодорожном районах. Отделение ночного пребывания на Семашко рассчитано всего на 50 коек. Здесь постояльцы только ночуют — с 18:00 до 8:00. Им позволяют принять душ, переодеться в пижамы и тапочки. А еще покормят, могут оказать первую медпомощь. Находиться такой постоялец может в центре до шести месяцев.

При этом никто не ездит по городу и не собирает бездомных. Сейчас, когда погода в донской столице ухудшилась, неравнодушные люди стали обрывать телефоны этого центра и рассказывать, что то тут, то там видели бездомных.

Но, чтобы попасть сюда, бездомный должен сам написать заявление. А к нему нужны еще отрицательный результат флюрограммы и индивидуальная программа гражданина (ее нужно получить в органах соцзащиты, - прим. авт.). А вот паспортов не имеет половина из постоянных резидентов социального центра. Это, к слову, является одной из основных причин их присутствия в отделении ночного пребывания. Многие из таких людей как раз обращаются с просьбой восстановить их документы. Но находиться в центре нужно каждую ночь — без прогулов и пьянства: в состоянии алкогольного или наркотического опьянения сюда не пустят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беженцам из Донбасса помогают даже ростовские бездомные

В Ростовской епархии рассказали, как идет сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР (подробнее)