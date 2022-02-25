Беженцам из Донбасса помогают даже ростовские бездомные

Все эти дни идет сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В пунктах временного размещения Ростовской области находятся 6,2 тысячи беженцев из Донбасса. Половина прибывших в регион - это дети.

Как только стало известно об эвакуации, сотни жителей донского региона откликнулись на чужую беду. Благодаря Ростовской епархии, на Дону появились пункты сбора гуманитарной помощи. И теперь ежедневно донецким беженцам доставляют все необходимое - одежду, игрушки, еду и средства гигиены.

В небольшом подвале прямо под Покровской церковью организовали небольшой склад по приему гуманитарной помощи. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ВЕЩЕЙ - ДО ПОТОЛКА

Под Покровской церковью Ростова, что в Северном жилом массиве - прямо в подвале организовали склад по приему гуманитарной помощи.

- У нас здесь совсем немного места, поэтому все складываем компактно, - рассказывает Заведующая Центром гуманитарной помощи Марина Сигарева, показывая на коробки с вещами, которые уже подпирают потолок. - Многие люди покидали республики без необходимой одежды поэтому куртки, майки, свитера пользуются хорошим спросом у беженцев. Мы стараемся брать только целые вещи, даже если они уже поношенные.

А еще среди беженцев есть инвалиды и пенсионеры. Специально для них люди приносят кресла-каталки, костыли и другие принадлежности.

В ПВР много детей, поэтому их стараются радовать игрушками. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Тут сортируем вещи и отвозим их в пункты временного размещения. Работы очень много - нужно все распределить и погрузить в транспорт, и так каждый день.

Знаете, каждый старается помогать по мере своих возможностей. Вы, может, и удивитесь, но нам даже бездомные из приюта помогают: им, конечно, нести нечего, но зато они сейчас сгружают и разгружают привезенную помощь. И это все очень ценно: многие из них прожили на улице почти всю жизнь, а все равно не лишились человечности!

Здесь есть все необходимое. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЕСТЬ И КРИТИКИ

К сожалению, не все ростовчане относятся к помощи беженцам позитивно: даже у такого благого дела есть свои критики.

- Беженцам важно оказывать не только материальную помощь, к ним нужно проявлять терпение и заботу и это должны делать наши земляки, - уверена Маргарита Чемышева из Ростовской епархии. - Мы и сами сталкивались с негативом со стороны дончан. Некоторые так и говорят: "Почему вы помогаете приезжим, пусть государство их обеспечивает!". Знаете, в 2014 люди были более лояльными к нашим соседям. Мы тогда тоже помогали и видели, что ростовчанам это нравится.

Сейчас товаров хватает, было бы помещение больше - продуктов и одежды было бы еще больше. Надеемся, что радушие ростовчан сможет обеспечить беженцев всем необходимым и они смогут вскоре вернуться в свои дома.

Беженцам важно оказывать не только материальную помощь, к ним нужно проявлять терпение и заботу. Фото: Артур СЕЛИМОВ

"БЕГУТ ОТ ВОЙНЫ, А НЕ ЗА СУБСИДИЯМИ"

- Важно понимать что жители Донецка и Луганска приехали сюда не за субсидиями, они бегут от войны и обстрелов, - продолжает собеседница. - Ведь у многих из них там дома и квартиры. Они не мечтают занять рабочие места в городе или еще как-то потеснить местных жителей. Им просто нужно переждать все невзгоды, и они вернутся обратно.

Знаете, даже читая комментарии в сети, можно ужаснуться от количества "счетоводов", которые рассуждают - во сколько беженцы могут обойтись региону и стране. Все что несут беженцам, люди отдают добровольно. Их никто не принуждает. И это от чистого сердца тех, кто действительно понимает ценность жизни. Поэтому нужно с пониманием отнестись к жителям республик и поддерживать хотя бы добрым словом.

Все что несут беженцам, люди отдают добровольно. Фото: Артур СЕЛИМОВ

"ТОЛКОМ И БУКВ НЕ ЗНАЮТ, НО ПИШУТ СПАСИБО"

- В пунктах временного размещения много детей, поэтому мы обязательно стараемся радовать деток игрушками и настольными играми, - рассказывает Марина Сигарева.- Особенно много мы везем игрушек в центры, где много ребят из приютов. Нам даже как-то привезли апельсины и фрукты, которые не только прекрасно разнообразили рацион, но и подарили яркое настроение. Так радостно становится на душе, когда дети своим почерком пишут нам простое "Спасибо". Они и буквы-то толком еще не знают, но уже стараются показать свою признательность.

Знаете, дети не осознают всех масштабов происходящего, они в отличии от взрослых умеют радоваться мелочам, даже маленькая простая игрушка способна развеселить ребятишек на несколько дней. И ради таких улыбок стоит делать добро.

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