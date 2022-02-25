«Как мы могли их оставить?!»: Семья беженцев из Горловки провезла в Россию двух далматинцев

Женщина признается: никак не могла оставить погибать животных на малой родине. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В ночь на 19 февраля началась массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР. Тысячи людей покинули свои дома и отправились на автобусах в Россию. Большая часть беженцев остановилась именно на территории Ростовской области. Здесь их расселили по санаториям, детским лагерям и базам отдыха. В числе эвакуированных оказалась и семья Борщаговских из Горловки.

Журналисту «КП–Ростов-на-Дону» удалось пообщаться с ними, чтобы узнать - как их семью приняли в Ростовской области, с какими трудностями пришлось столкнуться, а также удается ли поддерживать связь с родственниками.

Надежда с сыном мечтают, что скоро вернутся домой. Фото: Личный архив героя публикации

"ОНИ ТАКИЕ ЖЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ!"

- Когда глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую эвакуацию, мы с семьей собрали вещи и выехали на своей машине в Ростовскую область, - вспоминает Надежда Борщаговская. - Уже утром нам удалось заселиться в бывший детский санаторий «Парус», что находится в поселке Приморка. На данный момент здесь со мной муж, его сестра, двое детей, а также далматинцы Бой и Дана.

Женщина признается: никак не могла оставить погибать животных на малой родине. Мало ли что...

- Почти неделю живем в отдельной комнате на четыре койки, - продолжает она, - благо места хватает всем, ведь младшая доченька спит со мной. Плюс трехразовое питание. А вот с собаками пока - тяжеловато. Специальных вольеров в санатории нет, а в номера с животными не пускают. Поэтому после прогулок Бой и Дана спят в машине - теперь она у них временный кров. Да, мы понимаем, что условия не легкие, но не взять с собой эту сладкую парочку было просто невозможно, ведь они такие же члены семьи. Полтора года уже с ними не расстаемся.

Парочка не расстается ни днем, ни ночью.

ОТ ЛЮБВИ РОЖДАЮТСЯ КРАСИВЫЕ ЩЕНЯТА

В итоге, Бой и Дана стали в Приморке местными знаменитостями. Когда есть возможность выпускать их на улицу, многие ребятишки подбегают, гладят и фотографируют. Никто не может пройти мимо этой сладкой парочки.

- Порой мне кажется, что они неразлучны, вечно ходят друг за другом, да еще спят клубочком, - улыбается Надежда. - И, конечно, от такой любви рождаются красивые щенята. Мы вот тут недавно узнали, что наша Дана совсем скоро станет мамой.

Где будут проходить роды - здесь или в ЛНР - еще не совсем понимаем. Но принимать их точно будет муж. Очень хочется, чтобы это чудо произошло уже когда мы будем дома. Ну, а как там будет дальше, никто не знает. Надеемся, что погостим здесь максимум недели две и уедем к родным стенам.

СЛЫШАТЬ ГОЛОС РОДНЫХ – УЖЕ ДОРОГО

Пожалуй, именно разлука с близкими - самое тяжелое испытание для беженцев.

- Очень сильно переживаем по сей день, ведь в Горловке остался мой брат, пожилые родители, бабушка и тетушки мужа, - вздыхает Надежда. - Единственная возможность поддерживать связь — это звонки через мессенджеры. Правда, интернет у домашних работает с перебоями, но ничего - услышать их родные голоса - это уже дорого стоит.

Женщина говорит, что ехать в Россию они отказались.

- В какой-то степени я их понимаю, - говорит собеседница. - Ведь покинуть дом, в котором жил всю жизнь - очень сложно. В этих стенах они любили, встречали рассветы и закаты, нежно баюкали детей и внуков, проводили теплые вечера в компании друзей, здесь каждый сантиметр пропитан ностальгией. Ну вот как все можно оставить?

Вот так пока приходится спать Дане и Бою.

НАДЕЖДА ЕСТЬ

Но так поступили не все. По словам Надежды, некоторым жителям Донбасса пришлось покинуть свои дома и оставить их полностью без присмотра.

- Мама рассказывает, что за то время, что мы находимся в Приморке, в родном поселке участились случае мародерства: выносят технику, мебель, - продолжает она. - Это просто ужас какой-то! Не понимаю, как можно наживаться на горе людей?

Надеюсь, что очень скоро все будет хорошо. Ведь президент России Владимир Путин признал нас, и всеми силами пытается помочь уладить конфликт. А это значит, что надежда есть!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало трудно дышать: в Ростове спасли многодетную мать из Луганска

Ростовские врачи спасли 35-летнюю многодетную мать, приехавшую в наш город из Луганска. Как оказалось, у молодой женщины случился инфаркт. (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Если близко стреляли - спускались в подвал»: беженцы из ДНР рассказали о реальной ситуации в республике до экстренной эвакуации

Ирина и Юрий – беженцы из ДНР. В Ростовскую область они приехали после того, как была объявлена экстренная эвакуация. Сейчас они живут в Ростове на левом берегу Дона на базе отдыха. О том, что происходит в республике и об эвакуации, они рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону». Юрий и Ирина приехали на Дон с 83-летней бабушкой. (подробности)