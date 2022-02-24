«Если близко стреляли - спускались в подвал»: беженцы из ДНР рассказали о реальной ситуации в республике до экстренной эвакуации

Беженцы из Донбасса верят, что скоро вернутся домой
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ирина и Юрий – беженцы из ДНР. В Ростовскую область они приехали после того, как была объявлена экстренная эвакуация. Сейчас они живут в Ростове на левом берегу Дона на базе отдыха. О том, что происходит в республике и об эвакуации, они рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону». Юрий и Ирина приехали на Дон с 83-летней бабушкой.
- Все просто - объявили эвакуацию. Сирена - туда-сюда. Бросились за бабушкой, а она - на другом конце улицы, - рассказывает Юрий, инвалид второй группы.
На все про все было минут двадцать. Собирались быстро.
- Ничего взять не успели толком. Ни белье, ни сменную одежду, ни лекарства. Схватили только документы, - рассказывает женщина.
Но причина была еще не только в отсутствие времени. Дело в том, что все вещи, - самые ценные - семья спрятала в подвал.
- Месяца три назад, как начали стрелять, все туда отнесли, - объясняет Ирина. – Так же делали и в 2014 году. И ничего, все уцелело.
По словам Ирины и Юрия, у них сейчас стреляют каждый день.
- Всю зиму мы буквально жили в подвале. Поскольку находились на линии столкновения, уже знали - когда прятаться. Если близко стреляли - спускались в подвал. Если обстрел сильный - бежали к бабушке: у нее подвал покрепче,- добавляет Юрий.
Мать и сын признаются, что сейчас, наконец, впервые за много месяцев могут спать спокойно.
- Здесь, в России, мы в безопасности. Очень благодарны за теплый прием, но надеемся все же, что скоро вернемся домой, - сквозь улыбку в один голом говорит семья.
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