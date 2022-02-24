«Если близко стреляли - спускались в подвал»: беженцы из ДНР рассказали о реальной ситуации в республике до экстренной эвакуации

Беженцы из Донбасса верят, что скоро вернутся домой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ирина и Юрий – беженцы из ДНР. В Ростовскую область они приехали после того, как была объявлена экстренная эвакуация. Сейчас они живут в Ростове на левом берегу Дона на базе отдыха. О том, что происходит в республике и об эвакуации, они рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону». Юрий и Ирина приехали на Дон с 83-летней бабушкой.

- Все просто - объявили эвакуацию. Сирена - туда-сюда. Бросились за бабушкой, а она - на другом конце улицы, - рассказывает Юрий, инвалид второй группы.

На все про все было минут двадцать. Собирались быстро.

- Ничего взять не успели толком. Ни белье, ни сменную одежду, ни лекарства. Схватили только документы, - рассказывает женщина.

Но причина была еще не только в отсутствие времени. Дело в том, что все вещи, - самые ценные - семья спрятала в подвал.

- Месяца три назад, как начали стрелять, все туда отнесли, - объясняет Ирина. – Так же делали и в 2014 году. И ничего, все уцелело.

По словам Ирины и Юрия, у них сейчас стреляют каждый день.

- Всю зиму мы буквально жили в подвале. Поскольку находились на линии столкновения, уже знали - когда прятаться. Если близко стреляли - спускались в подвал. Если обстрел сильный - бежали к бабушке: у нее подвал покрепче,- добавляет Юрий.

Мать и сын признаются, что сейчас, наконец, впервые за много месяцев могут спать спокойно.

- Здесь, в России, мы в безопасности. Очень благодарны за теплый прием, но надеемся все же, что скоро вернемся домой, - сквозь улыбку в один голом говорит семья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С детьми за руку и с баулами наперевес: Что происходит на границе Ростовской области и в пунктах размещения беженцев из Донбасса

Беженцы в Ростовской области рассказали, что ждут размещения еще с ночи (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Автобусы забиты, люди на полу сидят»: беженцы рассказали о том, как бежали в Ростовскую область

Прибывшие в Ростовскую область беженцы говорят, что желающих покинуть Донбасс очень и очень много (подробнее)

«Грохот такой, что стены дрожали!»: беженцы из Донбасса рассказали о том, как прятались от бомбежки

Семья из ЛНР рассказала о взрывах в их городе и эвакуации (подробнее)