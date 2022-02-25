В 96 ПВРах Ростовской области разместили 6,2 тысячи беженцев

Выплаты по 10 тысяч рублей уже получили 6372 человека
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В пунктах временного размещения Ростовской области находятся 6,2 тысячи беженцев из Донбасса. Всего работают 96 ПВР. Об этом утром 25 февраля сообщили на заседании оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС.
- По состоянию на 7 утра 25 февраля в 96 пунктах находятся 6203 человека, в том числе 3182 ребенка, - прокомментировали власти.
Также, данным донского Минтруда, единовременные выплаты по 10 тысяч рублей уже перечислили 6372 беженцам. Обработку заявлений продолжают.
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