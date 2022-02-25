"Надрываясь тащат по 10 пачек соли": харьковский студент откровенно рассказал о ситуации с продуктами в Украине

По словам Владислава Чернышенко, в дефиците теперь хлеб, крупы и даже дрожжи Фото: Иван МАКЕЕВ

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил общественности о решении провести спецоперацию. Мы продолжаем узнавать у очевидцев, что происходит по ту сторону границы.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с украинским студентом Владиславом Чернышенко, который рассказал - какова обстановка в некоторых районах Украины, а также - как обстоят дела с продовольствием и наличными.

"СВЯЗЬ - С ПЕРЕБОЯМИ, БОМБОУБЕЖИЩА - ПОКАЗАЛИ"

- Сейчас в нашем поселке Боровое Харьковской области временное затишье, также пока спокойно в Изюме, Сватово и Славянске, - перечисляет парень. - Однако в соседнем Копинске, говорят, местные специально взорвали два моста, чтобы в их город никто не смог пройти. Особенно тяжелое положение в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Я внимательно слежу за тем, что происходит вокруг - благо связь у нас пока работает, хоть и с перебоями. Но, буквально со вчерашнего утра, даже мой проводной интернет стал гораздо слабее.

Также Владислав сообщает, что администрация их села уже оповестила местных жителей о том, что на территории подготовлены несколько бомбоубежищ. Одно располагается в здании местной поликлиники, другое - в полицейском участке.

"БАНКОМАТЫ - ПУСТЫЕ, А В АПТЕКАХ - ОЧЕРЕДИ"

- Плохо то, что у моей семьи сейчас почти не осталось денег, - вздыхает собеседник, - неизвестно будут ли дальше выплачивать зарплаты, пенсии и стипендии. На данный момент осталась только полторы тысячи гривен (это чуть больше 4 000 российских рублей, - прим. авт.), ну разве на них можно прожить?

Парень говорит, что не так давно родители вернулись из центра поселка и рассказали, что там творится полный ужас.

Вот так, по словам студента из Харькова выглядяет полки некоторых хлебных магазинов. Фото: Александр КОЦ

"ТВОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ШОКОЛАДКА"

- Банкоматы пустые, рынок не работает, а в аптеках и продуктовых магазинах - большие очереди, - продолжает он. - На полках не хватает необходимых продуктов: тот же хлеб полностью разобрали, и даже дрожжи, теперь в дефиците. Гречка, макароны и различные крупы есть, но в небольшом количестве, и те самых дорогих фирм. Раскупают мыло, порошки, туалетную бумагу. Родители рассказали, как перед их глазами женщина, надрываясь из последних сил тащила целую упаковку соли, в которой было десять килограммовых пачек. А прямо сейчас мама вручила мне шоколадку со словами: "Возможно, это последняя плитка на долгое время".

Такая же сложная обстановка и в городе Славянске. Там местные пишут, что лишь в банке, что находится в лесном районе, выдают наличные, но только номиналом в две тысячи гривен.

"ПРОДУКТЫ ЗАКОНЧАТСЯ - БУДЕТ ЗАБИВАТЬ КУР"

- А еще сегодня утром родители звонили женщине, которая обычно привозит к нам в Боровое домашнее молоко из деревни, - говорит харьковский студент. - Та рассказала, что в ближайшее время никаких поставок молочки не ожидается. Когда ситуация восстановиться - они и сами не знают.

Благо временный запас продовольствия в нашем доме все-таки есть. Если продукты станут заканчиваться, будем бить птицу, ведь у нас в хозяйстве есть куры, гуси, а еще коза. На первые месяц-полтора должно хватить. Главное, чтобы не выключили электричество, ведь водяной насос работает только от него. А если и это произойдет, будем брать воду из колодца, но это довольно непросто. Поэтому мы заранее подготовили запасы.

Вчера мобильные операторы Украины сделали звонки бесплатными для тех, у кого нет денег на счету. Можно бесплатно звонить близким и родным, даже если на балансе минус. При этом у нас началась всеобщая мобилизация. Теперь мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы страны.

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- Мои одногруппники из Славянска рассказывают, что у них началась самая настоящая паника. По 50 машин стоят в очереди на заправках, в продуктовых - очереди, банкоматы опустошают, но их все же пополняют по мере возможностей. Одни люди остаются и ждут, что будет дальше, а другие готовятся уезжать. (подробности)

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