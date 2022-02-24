Как изменилась жизнь в приграничных поселках Ростовской области после объявления военной операции

18 февраля в Ростовскую область отправились первые автобусы с беженцами. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Жизнь территорий Ростовской области, расположенных рядом с Донбассом, начала меняться еще 18 февраля. После объявления эвакуации границу пересекли более 100 тысяч человек, сотни из которых осели в близлежащих городах и поселках. И хотя местные сталкиваются с такой ситуацией не впервые, многие с тревогой следили за новостями.

В «КП - Ростов-на-Дону» узнали у жителей приграничных населенных пунктов, как изменилась их жизнь после объявления эвакуации и специальной военной операции.

ЗВУКИ ВЗРЫВОВ НИКОГО НЕ УДИВИЛИ

Жительница села Весело-Вознесенка Инна рассказывает, что поток беженцев никого из местных не удивил, ведь они «уже прошли все это в 2014 году».

— Мы, как и в то время, помогали. Собираем вещи, продукты. У нас же все свое - картошка, морковка - все несем. Единственное что, тогда мы пускали беженцев домой, в этот раз их заселили в наши санатории и пансионаты. Кто-то, конечно принял беженцев у себя — тех, кому не хватило места. Вроде все сыты, у всех все нормально, — рассказывает Инна.

Собеседница признается, что может назвать только одну проблему — зачисление детей беженцев в школу Весело-Вознесенки. Из республик прибыло 18 школьников, поэтому теперь учебное заведение переполнено.

Беженцев в приграничных поселках принимают уже второй раз. Фото: КОЧЕТОВ Александр

Утром 24 февраля жители поселка услышали взрывы со стороны Донбасса. Но и они, по словам женщины, никого не удивили.

— Слышно, но не видно ничего, в самом поселке спокойно. Абсолютно никто не паникует, кто домашними делами занимался, кто на работу пошел. Никто никуда уезжать не собирается. Да и куда - я живу здесь много лет, здесь мой дом.

ПОМОГАЮТ И СТАРАЮТСЯ НЕ ПАНИКОВАТЬ

Анастасия живет в поселке Матвеев Курган. Женщина говорит, с 18 февраля людей вывозили и ночью, и днем. В поселок приехало большое количество беженцев с детьми, многие были растеряны и не знали, где остановиться. Люди пытались найти в поселке недорогое жилье.

— Мы, конечно, пытаемся помочь. Многие — продуктами. Вот у меня дочь работает на рынке, закупала воду и продукты, сама отвозила беженцам. Как остаться в стороне?

Женщина говорит, что эвакуацию приостановили. По ее словам, днем люди слышали шум самолетов и вертолетов, но стараются не паниковать.

Несмотря на то, что вблизи некоторых поселков в первые дни эвакуации разрывались снаряды, старшее поколение спокойно живет и работает. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

«РАЗЪЕХАЛОСЬ ПОЛПОСЕЛКА»

Павел с женой живут в поселке в Чертковском районе. Говорит, что беженцы у них не останавливаются, а стараются уехать в города подальше. Да и селить их, по его словам, некуда.

— Все давно развалено. Никаких свободных гостиниц, ничего такого у нас нет. Все поехали в Ростов, в другие города, — поясняет мужчина.

Он говорит, что и многие местные жители после 2014 года уехали из поселка. Сам же он чувствует себя спокойно и никуда не собирается.

— Полпоселка разъехалось. И мне дети предлагали, но мы никуда не поедем. Мы люди пожилые, здесь уже привыкли, - говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Грохот такой, что стены дрожали!»: беженцы из Донбасса рассказали о том, как прятались от бомбежки

Семья из ЛНР рассказала о взрывах в их городе и эвакуации (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Хочется просто жить!»: харьковский студент откровенно рассказал о том, что сейчас происходит в Украине

Студент из Харьковской области рассказал, какая обстановка сейчас сложилась в Украине (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Грохот такой, что стены дрожали!»: беженцы из Донбасса рассказали о том, как прятались от бомбежки

Семья из ЛНР рассказала о взрывах в их городе и эвакуации (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Хочется просто жить!»: харьковский студент откровенно рассказал о том, что сейчас происходит в Украине

Студент из Харьковской области рассказал, какая обстановка сейчас сложилась в Украине (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Грохот такой, что стены дрожали!»: беженцы из Донбасса рассказали о том, как прятались от бомбежки

Семья из ЛНР рассказала о взрывах в их городе и эвакуации (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Хочется просто жить!»: харьковский студент откровенно рассказал о том, что сейчас происходит в Украине

Студент из Харьковской области рассказал, какая обстановка сейчас сложилась в Украине (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Грохот такой, что стены дрожали!»: беженцы из Донбасса рассказали о том, как прятались от бомбежки

Семья из ЛНР рассказала о взрывах в их городе и эвакуации (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Хочется просто жить!»: харьковский студент откровенно рассказал о том, что сейчас происходит в Украине

Студент из Харьковской области рассказал, какая обстановка сейчас сложилась в Украине (подробнее)