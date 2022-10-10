"Накрыл его собой, как живым щитом": донской казак-доброволец рассказал, как на его глазах спасли товарища

Перед тем, как отправиться на Донбасс, казаки посетили службу в храме. Фото: пресс-служба правительства РО

На Донбасс отправилось очередное пополнение казаков-добровольцев из Ростовской области, которые присоединятся к отряду «Дон». Об этом сообщает правительство Ростовской области.

"НАЦИОНАЛИСТОВ БЫЛО ВТРОЕ БОЛЬШЕ"

К слову, первые донские казаки отправились добровольцами в зону СВО в начале марта. По словам верховного атамана «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» Николая Дьяконова, воины выполняли задачи и на северном направлении, и на южном. Бились под Изюмом и Харьковом. Но за эти месяцы ни разу не отступили назад и не позволили противнику прорвать линию обороны.

Доводилось брать казакам и населенные пункты при неравных силах.

- Даже тогда, когда националистов, превративших поселок в укрепрайон с блиндажами и подземными ходами, было втрое больше, чем казаков, победа все равно оставалась за нами, - признался собеседник. - Правда, и без потерь не обходится.

Зато одерживать победы донским казакам помогает не только хорошая боевая подготовка. В отряде все друг за друга – горой, за товарища каждый готов отдать свою жизнь.

"СОВСЕМ ЕЩЕ МАЛЬЧИШКА, А УЖЕ ГЕРОЙ"

Однажды, вспоминает атаман, отряд "Дон" попал в засаду. Прятавшийся в лесах противник «накрыл» огнем казаков. И оказался ранен один из бойцов.

- Крепкий, взрослый мужик. Настоящий казак, - продолжает Николай.

По словам атамана, в этой группе был молодой военный. Выждав, когда враг перестанет стрелять, парень кинулся на выручку старшему товарищу.

- И вот этот молодой казак добрался до раненого бойца, чтобы перевязать рану. Но тут опять начался обстрел, - говорит атаман. - И тогда боец, истекающий кровью, накрыл собой молодого казака. Раненый буквально подмял под себя юнца. Накрыл его собой, как живым щитом. Совсем еще мальчишка, а уже герой!

У этой истории оказался счастливый конец. Оба бойца остались живы. Раны у казака затянулись, и он вновь вернулся в строй. Впрочем, так поступают все бойцы отряда «Дон».

- Подлечившись после ранений, они возвращаются вновь, - сказал Николай.

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