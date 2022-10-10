Двух пенсионеров из Калмыкии обвиняют в отмывании 13 млн рублей на целебном растении, из которого делают добавки для бодибилдеров и лекарства от бесплодия

Обвиняемые даже придумали схему, как красиво и без подозрений получить на руки отмытые деньги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии двух пенсионеров из Лаганского района обвиняют в отмывании денег и крупном мошенничестве с целебной сельскохозяйственной культурной. Об этом читателям "КП - Ростов-на-Дону" рассказали в пресс-службе Следственного Управления СК по Республике Калмыкия.

ПО ДОКУМЕНТАМ ВЫРАЩИВАЛИ ПОЛЕЗНОЕ РАСТЕНИЕ

Обвиняемым сейчас 70 лет и 64 года: один - индивидуальный предприниматель, а другой - по доверенности представлял интересы своей жены, тоже ИП. Как установило следствие, с сентября по декабрь 2018 года, чтобы получить от государства крупную субсидию, горе-бизнесмены сами написали и отправили в региональный минсельхоз заявление от имени супруги одного из них, которая якобы ничего не знала.

- В документе просили перечислить положенную ей субсидию на возмещение части затрат «на проведение фитомелиоративных мероприятий», которые якобы были проведены на сельхозземлях в Лаганском районе, - рассказали в калмыцком следкоме. - К заявлению приложили подложные документы о покупке семян прутняка и проведении посевных работ.

Поля мужчинам даже не принадлежали. Фото: Иван МАКЕЕВ

Между прочим, прутняк или витекс священный, согласно справочникам по ботанике, — это кустарник, плоды, пряные семена и листья которого идут в мясные блюда и супы, колбасы и рыбные консервы - семена называют еще монашеским перцем.

Из его веток плетут садовую мебель. Известен прутняк и своими целебными свойствами — его используют при малярии, хронических болезнях печени, селезенки и женских болезнях. И даже бодибилдеры используют продукты из прутряка, чтобы управлять уровнем тестостерона. В общем, всем кустарник хорош, да только когда он есть в реальности, а не на бумаге.

ДОПРОСИЛИ БОЛЕЕ 30 СВИДЕТЕЛЕЙ

Сотрудники Минсельхоза Калмыкии приняли решение перечислить субсидию из республиканского бюджета — целых 13 миллионов. Полученные деньги мужчины потратили по своему усмотрению. Но этом потом.

А перед этим, чтобы все выглядело законно, их нужно было как-то вывести со счета. И они рассказали уже другую историю своему знакомому. Предложили увеличить финансовый оборот его организации, перечислив на лицевой счет более двух миллионов рублей. Еще 1,9 миллиона рублей направили под видом предоставления займа индивидуальному предпринимателю — жене одного из обвиняемых — на расчетный счет. Этими деньгами мужчины также распорядились, как вздумалось.

Под следствие попали мужчины, которым сейчас по 70 и 64 года. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Когда тайное начало становиться явным, и было возбуждено уголовное дело, следователи допросили более 30 свидетелей, изучили подложные документы и выписки по банковским счетам. Во время расследования были проведены и всевозможные экспертизы — от земельной и бухгалтерской до ботанической и подчерковедческой. Когда подозреваемых изобличили в преступлении, на их имущество на сумму ущерба наложили арест.

- Следствие собрало доказательства, и уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - уточнили в СУ СК по Республике Калмыкия.

Добавим, если вина обвиняемых будет доказана в суде, то им грозит до 10 лет лишения свободы.

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