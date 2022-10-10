Вечером донскую столицу заливает сильный ливень. Фото: Ольга ГОПАЛО

Ливень в Ростове-на-Дону 10 октября 2022: как и обещали синоптики, в понедельник, донскую столицу залило. Небольшой и умеренный дождь срывался и утром, и среди дня, а вечером небо прорвало, и мощный ливень застал в ростовчан по пути домой - в пробках.

Корреспонденты "КП - Ростов-на-Дону", как и все ростовчане, пытаются "доплыть" домой и присылают свои фото последствий непогоды в Ростове. Не расслабляемся, кстати. Завтра синоптики тоже дожди обещают. А ливни - в районе 16 и 18 часов.

Признавайтесь: кто сегодня мыл машину и призвал ливень?

20.35 А на Западном тем временем дождь уже кончился. Но близко к дороге, пока горит красный свет, лучше не подходить - могут окатить из лужи.

Во время дождя видимость на дороге снизилась. Фото: Ольга ГОПАЛО

Видимость на дорогах в ночное время и без того сокращается, а под проливным дождем и того хуже. Давайте не забывать о правилах ПДД и будем соблюдать дистанцию, чтобы 10 октября не стало в Ростове днем жестянщика.

19.46 Так, в воде сейчас стоит проспект Нагибина. Пешеходы, кому не посчастливилось добраться домой до этого погодного безобразия, перепрыгивают волны на асфальте, которые остаются после проехавших машин. Выйти из воды с сухой обувью вряд ли у кого-то получится.

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