Первые дни недели обещают быть дождливыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове на неделю 10 — 14 октября станет прохладнее, а в первые дни, выходя из дома, стоит брать с собой зонт. Публикуем подробный прогноз погоды на наделю от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону, в понедельник, 10 октября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, а вечером может пойти и сильный. Ветер восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный и западный 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15 — 17 градусов.

Во вторник, 11 октября, станет прохладнее. Также будет облачно, ночью ожидается небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер западный и юго-западный со скоростью 6 - 11 метров в секунду, а днем с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +9 — 11 градусов, днем — от +11 до +13.

В среду, 12 октября, ночью и утром синоптики прогнозируют небольшой дождь, а днем без осадков. Ветер западный и северо-западный 6 — 11 метров в секунду, ночью с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха будет держаться на уровне +7 — 9 градусов, а днем — от +14 до +16.

В четверг и пятницу станет на градус прохладнее, зато значительных осадков не ожидается. Ветер ослабнет: в четверг будет дуть преимущественно в северном направлении, а в пятницу — с востока. В четверг чаще из-за облаков будет выходить солнце

По Ростовской области в понедельник — облачно, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь, а местами днем и сильный дождь. Ветер восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный и западный — 6 - 11 метров в секунду, местами с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +12 — 17 градусов, по югу — до +20. В южных и юго-восточных районах сохраняется высокая пожароопасность 4 класса.

Во вторник в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь, а местами - сильный. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный и юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12 — 14, а днем по югу и востоку до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +7 — 12 градусов, местами еще ниже — до +3, днем ожидается от +9 до +14.

В ночь на среду в большинстве районов будет дождливо, днем местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер западный и северо-западный 6 - 11 метров в секунду, местами ожидаются порывы 12 — 14, а ночью по востоку региона до 15 - 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью в зависимости от района установится на уровне от +6 до +11, а местами до +1, днем ожидается +10 — 15 градусов, по югу области — до +18.

В четверг и пятницу дождей в большинстве районов ожидать не стоит. В четверг синоптики прогнозируют переменную облачность, а в пятницу небо крепко обложит тучами. Ветер немного стихнет, а температура снизится на 1-2 градуса по сравнению со средой.

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