На этой неделе стоит утеплиться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростовской области на неделю 23 - 27 января 2023 станет больше похожей на зимнюю: в третьей декаде донские синоптики обещали похолодание. Публикуем прогноз на рабочую пятидневку от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону с понедельника до среды будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. 23 января ветер восточный и юго-восточный 6 — 11 метров в секунду с порывами до 15 — 18 метров в секунду, температура воздуха днем от 0 до +2 градусов.

Во вторник ветер юго-восточный и восточный 6 — 11 метров в секунду, порывы до 12 — 14, ночью столбики термометров покажут -5 — 3, а днем от -1 до +1.

В среду и четверг ветер восточный 6 — 11 метров в секунду. Ночная температура составит -6 — 4, днем от -1 до +1.

В пятницу станет прохладнее на градус, ночью температура поднимется на пару градусов. Направление и сила ветра сохранится.

По Ростовской области первые три дня недели будет пасмурная погода с прояснениями без существенных осадков. В понедельник ветер восточный и юго-восточный 6 — 11 метров в секунду местами с порывами до 15 — 18. Температура воздуха днем от -5 до 0, по югу до +3.

Во вторник ветер юго-восточный и восточный 6 — 11 метров в секунду, местами с порывами 12 — 14. Ночью температура опустится до -7 — 2, при прояснениях до -13, днем от -5 до 0, по югу до +3.

В среду и четверг ветер сохранит свое направление и скорость, ночью столбики термометров покажут от -9 до -4, при прояснениях до -15, а днем от -6 до -1, по югу до +2.

В пятницу днем температура опустится на градус, зато ночью потеплеет на 2 — 3 градуса.

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