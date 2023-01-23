Ростовский нумеролог рассказала, что скрывается за красивыми цифрами 23.01.23

Молодожены обычно стремятся заключить брак в зеркальную дату. Фото: Иван МАКЕЕВ

Едва на календаре маячит очередная зеркальная дата, молодожены, штурмуют ЗАГСы, чтобы в паспорте появилась красивая запись. Остальные же надеются, что волшебные цифры помогут решить все проблемы.

Но так ли это на самом деле, журналистам «КП-Ростов-на-Дону» рассказали нумеролог Наталия Чайкина и психолог Полина Шаповалова.

ВОЛШЕБНЫЕ ЦИФРЫ

- Как правило, зеркальные даты привлекают внимание большого количества людей, одни загадывают заветные желания, думая, что значения обладают особенной силой. Другие назначают важные события, предполагая, что лишь в цифрах будет заключаться весь успех, однако это далеко не так, - рассказывает Наталия Чайкина. - Согласно нумерологии, 23.01.23 - две двойки, две тройки, ноль и единица.

Если брать самостоятельное значение, то ноль – это духовность, бесконечность. Единица – стремление, перемены, действие. Двойка несет взаимодействие, объединение сил для достижения чего-то масштабного. Тройка - про приключение, духовный рост, социальные связи. Также цифра сулит много творческих проектов, оптимизм и движение вперед.

Согласно основам нумерологии, четное количество повторяющихся цифр несет гармоничное влияние. Нечетное – разрушительное. Если же брать дату целиком, то, увы, ничего интересного или знакового она не несет, ведь никакой зеркальности тут и в помине нет. Обычный, непримечательный день. В такой лучше воздержаться от проведения праздников и бракосочетаний.

ВОЛК-ОДИНОЧКА

- Особенно много эмоциональных всплесков будет на фоне водной стихии, - уверена нумеролог. - Если молодая пара решила расписаться в этот день, в будущем спокойными их отношения точно не назовешь. Сделки и финансовые договоры тоже лучше попридержать. Очень большое значение имеет время, будь то время регистрации, подписания договора, какого-то важного события или даже обычной встречи с друзьями. В каждое время идет свое расположение планет и знаков зодиака.

У ребенка, родившегося 23.01.23, будет сильно развито чувство собственничества. Такой одиночка без привязки к партнеру. В будущем есть вероятность, что он или она будет одержим аферами и разными схемами. Да, точные науки могут тяжело давать появившемся на свет 23.01.23. Здесь речь идет лишь о поверхностном понимании и игре эмоций.

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ПО МОЕМУ ХОТЕНИЮ

- Человеческая природа так устроена, что еще с незапамятных времен мы так и жаждем тайн, волшебства и прочего интересного и мистического. Проще говоря, хотим быстрых рецептов счастья и решения проблем, по велению сказочной палочки, причем желательно без особых усилий, - делится мнением психолог Полина Шаповалова. - Если человек ищет причину всех удач или неудач исключительно в числах или каких-то посторонних знаках, это говорит о незрелой позиции. Такое поведение говорит о том, что он или она не готов нести ответственность за собственные поступки.

В данном контексте вера в «магию» лишь негативно скажется на человеке. Другой вопрос, когда вы всецело понимаете собственную роль в достижении целей. Когда существует осознание, что конечная точка - лишь результат усердной работы или не работы, магия дат может стать приятным дополнительным бонусом, прямо как приправа к блюду. Усердный труд в любом случае рано или поздно приведет вас к ожидаемым результатам, а цифры в таком деле сыграют роль дополнительного стимула.

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