В Ростовской области студентки медицинского колледжа заявили, что их отчислили из-за ношения платков

Студентки одного из колледжей Дона говорят, что их отчислили из-за ношения платков Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области студентки медицинского колледжа в Новочеркасске сообщили, что их отчислили из учебного заведения после того, как они стали носить платки. Но девушки не собираются просто так сдаваться и намерены восстановиться. Они записали по этому поводу видеообращение, которое позже было опубликовано в сети. Девушки подробно описали ситуацию, а еще обратились за помощью к юристам из Национальной Ассоциации Юристов России.

«УЧИМСЯ ХОРОШО»

- Мы - студентки медицинского колледжа города Новочеркасска, студентки второго курса лечебного отделения и третьего курса сестринского дела. Учимся хорошо, с преподавателями и с одногруппниками у нас хорошие отношения. Стали нам делать замечания после того, как мы начали носить платки. Потом был вынесен выговор, в котором говорится о том, что мы нарушаем правила внутреннего распорядка и носим религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами, - говорят девушки.

При этом они сами утверждают, что на вещах не было никаких религиозных элементов.

Тем не менее, судя по всему, у руководства оказались другие представления о допустимом дресс-коде учащихся.

В результате, со слов студенток, их отчислили.

По правилам колледжа, на голове должна быть медицинская шапочка Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТРОГИЕ ПРАВИЛА

По словам главы Национальной ассоциации юристов России Руслана Нагиева, сейчас готовятся документы об отмене и признании незаконным приказа об отчислении девушек из медицинского колледжа.

Судя по нормативам, опубликованным на официальном сайте колледжа, в учебном заведении действительно строгие правила относительно внешнего вида студентов.

Так, устав предполагает, что посещать теоретические и практические занятия следует только в медицинской форме: в халате, шапочке, а также в сменной обуви.

Прическа должна быть аккуратной - волосы необходимо заплетать и скреплять резинкой.

- Макияж должен быть умеренным, не слишком ярким, максимально приближенным к натуральному (не допускаются яркая губная помада, тени и др.). Недопустимы накладные или наращенные ресницы, которые могут спровоцировать опасные ситуации, - следует из устава.

Также запрещается использовать парфюмерию, наносить лак на ногти, кроме прозрачного лечебного.

На пальцах нельзя носить никакие кольца кроме обручального. Браслеты на руках — под запретом.

Все это – лишь малая часть требований к внешнему виду студента.

На момент публикации получить официальную информацию о позиции медицинского колледжа не удалось. Как только редакции предоставят комментарий, он будет опубликован на нашем сайте.

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