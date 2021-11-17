Приметы, лайфхаки, мемы и стихи, как сейчас в Ростове студенты живут от сессии до сессии. Фото: Анастасия Осипова

17 ноября отмечается Международный день студента. В честь праздника «КП - Ростов-на-Дону» решила узнать у ростовских студентов приметы, связанные с учебой, а также выяснить с чем современное поколение сравнивает процесс познания в вузе.

«ГЛАВНОЕ, ДЕЛАЙ УМНОЕ ЛИЦО»

Студенты одного из ростовских вузов вывели для себя такую примету - если в жизни все налаживается и подозрительно все хорошо, то стоит ждать новое расписание. Со слов студентов, расписание - самая болезненная тема не только для них самих, но и для преподавателей.

- Расписание переменчиво, как характер девушки. И давно не секрет, что за семестр оно может поменяться два раза, а то и чаще, - говорят студенты.

Также они вывели для себя универсальную формулу действий в случае, если не готов отвечать на практическом занятии.

- Главное, делать умное лицо и поддакивать: мол, все понимаешь. А еще не показывать свой страх, так как преподы это чувствуют. Также желательно не смотреть преподавателю в глаза, иначе точно спросит, - делятся лайфхаками ростовчане.

Некоторые же студенты оказались более консервативны. Никаких новых примет не изобретают, а используют проверенные дедовские методы.

- Я пару раз перед экзаменами подкладывала в обувь под пятку пять рублей. Мне говорили, что такой метод гарантирует успешную сдачу любого предмета. Но не знаю, то ли от того, то ли нет, но все экзамены сдала без пересдач. Хотя, думаю, что это все-таки не было не чистым экспериментом - все-таки подстраховалась и подготовилась, - делится своим опытом еще одна студентка.

Против плохих оценок на семинарах и экзаменах, некоторые приметы работают. Но лучше подкреплять их знаниями. Фото: Анастасия Осипова

«ПОСТУПИТЬ В ИНСТИТУТ РАВНОСИЛЬНО, ЧТО НАБИТЬ ТАТУ»

Кстати, кроме примет у студентов нашлись и необычные сравнения учебы в вузе с другими сферами жизни.

У некоторых учеба в институте приравнивается к набиванию татуировки.

- При набивании тату возникают такие же вопросы, как и по учебе. Сейчас объясню. Обычно спрашивают было ли больно, сколько отдал денег, какой в этом смысл, что на старости лет с этим делать, а возьмут ли с таким на работу? Поразительно, но то же самое можно спросить и про высшее образование. Так у меня и родился такой мем, - рассказывает студент третьего курса Глеб.

А некоторые от безысходности начинают писать стихи про курсовую работу, так как сроки все просрочены, а писать ее все же придется. Чтобы хоть как-то отвлечься от безысходности, некоторые сочиняют рифмы.

Так, в одном из пабликов для студентов нашлось забавное четверостишье:

Взять бы сердце в руки

И до боли сжать.

Нет сильнее муки,

Чем курсач писать.

Кстати, если говорить про курсовые работы, то у студентов действует свое временное измерение. Так отказ от спиртного длится у них около двух дней, вечная любовь - две недели, а фраза «завтра начну писать курсач» - вечность.

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С приходом пандемии мы постепенно перешли к жизни в формате «онлайн». Курсы, вебинары, мастер-классы, уроки танцев и концерты, сейчас доступны в один клик. Даже образование перешло на новый уровень. Теперь филиалом университета с легкостью может стать экран вашего смартфона. И пока одни студенты жалуются на недоcтаток живого общения и перебои в сети, другие вспоминают яркие и комичные случаи во время онлайн-лекций (подробности)