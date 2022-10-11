Маленькая ростовчанка с синдромом Дауна две недели собирала еду в супермаркете для нуждающихся

Наташа Литвиненко - самый юный ростовский волонтер. Фото: из архива семьи

Наташе Литвиненко – всего 11 лет. У ростовчанки – генетическое заболевание, она родилась синдромом Дауна. Девочку с огненно-рыжими волосами и открытой улыбкой воспитывает одна мама. У Надежды Наталья – четвертый, поздний и долгожданный ребенок.

Малышка обожает рисовать. Фото: из архива семьи

К ОТЦУ РЕБЕНКА – НИ ВОПРОСОВ, НИ ПРЕТЕНЗИЙ

Папа девочки исчез из их жизни, узнав, что у дочери – ментальные нарушения.

- У меня к нему нет ни вопросов, ни претензий. Только благодарность за то, что есть Наташа, - говорит женщина.

Дочь стала для Надежды и подарком судьбы, и спасительным кругом. Перед появлением "солнечного ребенка" (так называют ребят с синдромом Дауна, - прим. авт.) у нее уже были дети. Тогда семья жила в станице Раздорской.

Чтобы поднять на ноги сына и дочь, женщине приходилось очень много работать. Рассчитывать она могли лишь на себя, так как после 17 лет брака муж ушел из семьи. И Надежда хваталась за любую подработку, даже научилась ловить рыбу, которую потом продавала.

В тот вечер, когда не стало сына и дочки, Надежда как раз была на рыбалке. А когда вернулась домой, увидела, как пылает окно в кухне.

Женщина стрелой влетела в спальню на второй этаж, в которой находились сын и дочь.

Схватив детей, которые от дыма уже потеряли сознание, повезла их в больницу. Но спасти мальчика и девочку врачи не сумели. А почти через месяц умерла от инсульта мама Надежды.

Сейчас девочка отдыхает в "Артеке". Фото: из архива семьи

«СОЛНЕЧНАЯ» ДЕВОЧКА СТАЛА ПОДАРКОМ СУДЬБЫ

Не сломаться от горя женщине помогло рождение дочери. «Солнечная» девочка стала ярким лучом света в жизни дончанки. Наташа не дает маме скучать.

- Дочь занимается спортом, играет в оркестре на мелодике (музыкальный инструмент в форме маленького пианино - прим. ред.), занимается в модельной школе. Кстати, она уже участвовала в неделе моды в Москве и в Санкт-Петербурге, - говорит женщина.

В свободное от учебы и дополнительных занятий время Наташа рисует, смотрит мультики, играет в доктора. А еще девочка занимается волонтерством. Наташа – самый маленький активист в Ростове. Но по стойкости она ничуть не уступает своим взрослым товарищам.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ- ПОЛНАЯ КОРЗИНА ЕДЫ

Дело в том, что Надежда – председатель общественной организации «Лучики добра». А еще во время пандемии стала представителем благотворительного проекта «Дари Еду» в Ростове.

- В тот период люди мало общались, не выходили из дома. И мы с дочерью начали вначале собирать, а потом разводить еду нуждающимся семьям с детьми-инвалидами, - говорит собеседница.

Однажды Наташа две недели собирала в супермаркете продукты для нуждающихся. В задачи девочки входило рассказать людям об акции и убедить положить в корзину еду.

Две недели Наташа собирала еду для нуждающихся в супермаркете. Фото: из архива семьи

- Она вначале стеснялась, но лишь до той поры, пока в тележку что-нибудь не клал первый человек. После этого она одухотворенно начинала рассказывать об акции. Я, конечно, все время находилась неподалеку и присматривала за ней. Каждый день Наташа собирала полную тележку еды. Так пролетели две недели. За это время удалось собрать продуктовые наборы для нескольких десятков семей, - улыбается мама особенного ребенка.

Наташа гордится тем, что она – волонтер.

- Бывает, в какие-то дни, как и все дети, она начинает лениться. А потом вдруг говорит: «Я же волонтер!» И делает то, что должна, - улыбнулась мать. – Я бы хотела сказать женщинам, которые только узнали о том, что их ребенок будет особенным: не надо бояться, не надо плакать. Просто делайте то, что должны.

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