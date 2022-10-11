В администрации Ростова рассказали, почему было решено снести два старинных дома на улице Шаумяна

Дома на Шаумяна находятся в аварийном состоянии и будут снесены. Фото: Геннадий КРОЛЬМАН.

Решением Государственной экспертизы от 4 октября в Ростове-на-Дону было решено снести два дореволюционных дома на улице Шаумяна. Символично, что оба они расположены по соседству и совсем недалеко от Ростовского ЦУМа. В департаменте ЖКХ Ростова рассказали, почему чиновники все же решили снести исторические здания.

ПРИЗНАНЫ АВАРИЙНЫМИ

Первый из них, по улице Шаумяна, 56А, построенный еще в 1917 году, был признан аварийным и подлежащим сносу постановлением еще в 2009 году. Второй дом, по улице Шаумяна, 58Б, получил такой статус еще двумя годами ранее - в 2007-м.

Сносить многоквартирные дома намерены на деньги, дополнительно выделенные по решению гордумы. Управление ЖКХ Ленинского района Ростова сейчас занимается разработкой проектно-сметной документации, проекта организации работ, прохождением госэкспертизы, а также разработкой раздела о сохранности объекта культурного наследия.

- Разработка технической документации, необходимой для проведения работ по демонтажу, уже выполнена, - уточнили в пресс-службе городской мэрии.

Аварийный дом на Шаумяна, 56 расположен рядом с Ростовским ЦУМом. Фото: Геннадий КРОЛЬМАН.

ОКН НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

В администрации Ростова также отметили, что эти строения не являются выявленными объектами культурного наследия. Однако у одного из них, на Шаумяна, 58, своя необычная история. Как рассказали сотрудники Департамента ЖКХ, именно дом под номером 58Б объектом культурного наследия не является. А вот соседний 58А — является.

Это здание под литером Б было возведено еще в 19 веке - в 1880 году. Строение является выявленным объектом культурного наследия регионального значения. В нем в первые годы советской власти находилась гостиница «Бристоль». После была переоборудована под обычный жилой дом. Здесь до 1924 года жила известная советская балерина Фея Балабина.

КТО ТАКАЯ ФЕЯ БАЛАБИНА

Феона Балабина родилась в 1910 году, и с детства ей нравилось танцевать. Она занималась в частных балетных студиях таких хореографов как Нежинская и Красовская. Будучи еще подростком, в начале 20-х годов выступала как артистка балета в местном оперном коллективе. Когда девушке исполнилось 15 лет, она взяла звучный псевдоним «Фея» и переехала в Ленинград. Там училась в хореографическом техникуме под руководством Вагановой, поступила в Мариинский театр оперы и балета и встретила партнера по сцене и супруга Константина Сергеева.

Как отмечают историки, Фея Балабина достигла высокого уровня исполнительского мастерства и не затерялась на фоне других мастеров советского балета. Десятки ролей, сотни выступлений и гастроли снискали балерине из Ростова громкую славу. В 1947 году она даже стала лауреатом Сталинской премии. А после окончания своей сценической карьеры возглавила Ленинградское хореографическое училище, где проработала до 1973 года. Поменяв несколько мест проживания - Болгария, грузинский Тбилиси, Владивосток - балерина осела в Ереване, где возглавила местное хореографическое училище. Здесь в 1982 году она погибла «от взрыва бытового газа».

Однако сейчас о балерине Фее Балабиной на улице Шаумяна в Ростове уже ничего не напоминает — нет здесь посвященной ей мемориальной доски на фасаде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове в 2022 году снесут дом братьев Парамоновых на Социалистической

Здание находится в аварийном состоянии (подробнее)