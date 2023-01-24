В Ростове пенсионер напал на школьницу и попытался затащить ее в свою квартиру

Происшествие случилось в подъезде одного из домов. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В Ростове-на-Дону, в Александровке, в одном из многоквартирных домов на лестничной клетке было совершено нападение на 10-летнюю девочку. Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» жительница этой многоэтажки Анастасия, собственник одной из квартир в глазок увидел школьницу, которая стояла в подъезде около лифта. 75-летний мужчина выскочил из квартиры, стал бить ее, один удар был нанесен с такой силой, что школьница упала на пол.

РЕБЕНКА СПАС СОСЕД

После злоумышленник попытался затащить подростка в квартиру, но ей на помощь пришел мужчина, который живет в этом же доме. Ростовчанин услышал шум за дверью, выскочил в подъезд и отбил девочку у пенсионера.

- Не понятно, что спровоцировало дебошира, набросившегося на школьницу, но в момент нападения она твердила: «Я не знаю никакую бабушку», - продолжает Анастасия. – Уверена, что девочка ему ничего плохого не говорила. Слышала, что она просто ждала свою маму , чтобы вместе пойти по делам, - рассказывает Анастасия.

К счастью, серьезных повреждений девочка не получила, но испытала сильный стресс.

«ЧАСТО ЧТО-ТО БОРМОЧЕТ, СТОЯ У ЛИФТА»

По словам Анастасии, в этом доме она живет семь месяцев, но уже успела столкнуться со странностями пожилого соседа.

- Мне кажется, у него есть проблемы с душевным здоровьем. Он часто что-то бормочет, стоя у лифта, пугает жильцов, дергает ручки на дверях квартир, - объяснила ростовчанка.

Также о мужчине известно, что он живет в квартире один.

Родители девочки написали заявление в полицию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, по данному факту идет проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове мужчина на детской площадке с кулаками набросился на подростков

Те, якобы, предложили его сыну поцеловать девочку (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На видео попало, как в ростовском автобусе двое мужчин набросились на пассажира и жестоко избили его

Остальные или смотрели на происходящее, или просто отходили подальше (подробнее)