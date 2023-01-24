«Быть на передовой, включаться в решение всех проблем»: Александр Ищенко – о работе «ЕР» на Дону

Председатель ЗС РО, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко провел брифинг по итогам работы партии за минувший год . Фото: пресс-служба регионального Заксобрания

В Ростове председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко провел брифинг, в котором рассказал, как строилась работа «ЕР» в минувшем году.

ДОН ДОСТОЙНО ВСТРЕТИЛ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Прошлый год был полон испытаний, с которыми наш регион достойно справился. Так, в феврале 22-го, когда началась эвакуация жителей Донбасса, в области силами партии были развернуты волонтерские центры для людей, бегущих от ужасов киевского режима. Также в каждом из 62 местных отделений «ЕР» открылись точки сбора необходимой помощи.

Напомним, первые вынужденные переселенцы стали прибывать в Ростовскую область 18 февраля, а уже через два дня на базе региональной общественной приемной «ЕР» начал работать первый в стране центр правовой поддержки для жителей Донбасса. Людям помогали в оформлении документов, получении социальных выплат, решались вопросы с трудоустройством и зачислением детей в детские сады и школы. Эта работа продолжается и сегодня.

ДЕТСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

Больше внимание было уделено и детскому досугу, потому что детство должно быть счастливым.

Так, во время школьных каникул депутаты-единороссы ЗС организовали для более чем 500 детей, проживающих в ПВРах, посещение ростовских театров и музеев, цирка и зоопарка, выставок и экскурсий. Побывали ребята и в дельфинарии, который вызвал у них море ярких эмоций.

- С начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской Народных Республик Ростовская область стала всероссийским хабом по приему, формированию и доставке на Донбасс всех необходимых гуманитарных грузов, - продолжает Александр Ищенко.

По его словам, региональное отделение «ЕР» принимало активное участие в формировании и отправке гуманитарных автоколонн, постоянно было на связи с 40 партийными центрами гуманитарной помощи на Донбассе и в новых регионах. Отправка фур с гуманитаркой происходила практически ежедневно.

ХЛЕБ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МАРИУПОЛЯ

В тот год приходилось решать самые разные задачи.

- К примеру, после освобождения Мариуполя возникла острая необходимость поставки в город муки. Помогли в решении данной проблемы члены фракции «Единая Россия» областного парламента: в течение августа было передано более 100 тонн муки для выпечки хлеба, который бесплатно раздавали жителям города, - пояснил спикер Заксобрания.

Из Ростова в Мариуполь отправили сто тонн муки для выпечки хлеба, который бесплатно раздавали жителям города. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

А еще от учителей и воспитателей освобожденных территорий поступила просьба передать книги на русском языке.

- Оказалось, что в школьных и детских библиотеках практически отсутствуют книги на русском языке, - пояснил Александр Ищенко.

В сжатые сроки проблему решили. 70 тысяч книг с Дона отправили на Донбасс.

70 тысяч книг оправили на Донбасс по просьбе учителей и воспитателей. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

Не остались без внимания участники СВО и их семьи. Мощную поддержку оказали Южному военному госпиталю, в котором лечатся защитники Родины.

- При поддержке депутатов-единороссов Законодательного Собрания туда были доставлены 4,5 тысячи медицинских халатов, более 35 тонн питьевой воды, более 3 тонн продуктов, кондитерских изделий, а также запас продуктов и предметов личной гигиены на несколько месяцев. Был завершен ремонт цокольного этажа хирургического корпуса, обновлена внутренняя отделка приемного отделения, установлены сплит-системы в палатах, выполнен монтаж входной группы и гардероба, заменены окна и внутренние двери. В обновленных помещениях госпиталя установлены телевизоры и диваны в зоне отдыха, - прокомментировал Александр Валентинович.

Также региональное отделение «ЕР» регулярно передавало и передает вещи и технику, необходимую участникам СВО. Это и автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры, рации, миноискатели, амуницию, печи-буржуйки, генераторы, теплые вещи, продукты питания.

- А опыт работы центра правовой помощи жителям Донбасса пригодился после начала частичной мобилизации, - продолжил Александр Ищенко.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

В сжатые сроки на Дону была открыта «горячая линия». Волонтеры, принимающие звонки, отвечают на вопросы о мобилизации, которые возникают у участников СВО и их близких.

А еще активисты помогают в быту семьям мобилизованных и контрактников.

В Ростовской области также были приняты региональные меры поддержки для участников СВО и их близких. Сейчас таковых – больше 20, и это – не считая федеральных.

- Это и выплаты мобилизованным, и социальная помощь пожилым родителям мобилизованных или инвалидам, а также семьям, где растут дети-инвалиды, и другие, - прокомментировал Александр Ищенко.

СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ!

Отдельно остановился спикер Заксобрания на работе общественных приемных партии, куда люди обращаются со своими проблемами.

- Многие меры поддержки возникли, в том числе на основе обращений граждан, - пояснил Александр Ищенко.

К примеру, именно после таких обращений в минувшем году удалось решить острый вопрос о предоставлении льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте.

- Большинство жителей Ростовской области устраивала монетизация предоставления такой льготы. Но часть наших избирателей, в основном из больших городов, которые ведут и в пожилом возрасте активную жизнь, настаивала на праве выбора между денежной компенсацией и предоставлением льготы в натуральной форме, то есть бесплатным проездом, - пояснил Председатель донского парламента.

И это – лишь один пример из многих.

КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Кстати, и Народная программа «единороссов», с которой партия шла на выборы, сформирована именно по обращениям граждан.

- Несколько примеров конкретных результатов в реализации Народной программы в 2022-м: за год в Ростовской области построено 5 новых школ и 20 детских садов. На финальной стадии находится строительство новой школы на 600 мест в Батайске. Также проведен капитальный ремонт двух средних школ в Белой Калитва и в хуторе Ленинский Веселовского района, - говорит Александр Ищенко.

Кроме того, в Мясниковском районе открыли два детсада, а еще были обновлены десятки донских парков, аллей и набережных.

- Так, в поселке Кагальник Азовского района появилась парковая зона «Рыбацкий берег». Здесь обустроили пешеходные зоны и зоны отдыха, детскую и спортивную площадки. Для безопасности граждан на территории установили камеры видеонаблюдения и специальное, трехуровневое освещение, которое полностью автономно и работает на солнечных батареях, - привел пример спикер ЗС.

Одно из наиболее масштабных направлений программы партии – социальная газификация. С 2021 года обеспечена техническая возможность подключения более 17 тысяч домовладений, а девять тысяч уже подключены.

За год в Ростовской области в рамках реализации Народной программы построили пять новых школ. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

ПЛАНЫ НА ГОД

- При формировании и рассмотрении областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов фракция «Единая Россия» в Заксобрании уделила самое пристальное внимание дальнейшей реализации «Народной программы», выделению средств на строительство, ремонт, оснащение социально значимых объектов здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, - сообщил Александр Ищенко.

В планах только в этом году построить и реконструировано 15 школ, 6 детских садов в Ростове и области. Еще 29 школ и 7 детских садов будут капитально отремонтированы.

Продолжится также строительство Областного детского хирургического центра в Ростове.

- Будут построены отделение Чертковской районной больницы, детская поликлиника в Сулине. Реконструируют поликлинику в Тацинском районе. Также запланирован капитальный ремонт больниц и поликлиник в 7 городах – Батайске, Волгодонске, Донецке, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах и в 19 районах, - перечислил Александр Ищенко.

Всего будут отремонтированы 63 объекта здравоохранения. Запланирован капитальный ремонт 50 объектов в сфере культуры и 10 объектов в сфере спорта.

- Задача «Единой России» – быть на передовой, реагировать на происходящее и включаться в решение всех проблемных чувствительных вопросов, которые имеют значение для страны и для наших граждан, - подчеркнул во время брифинга Александр Валентинович.

И сегодня можно с уверенностью сказать, что в минувшем году все задачи точно были выполнены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы, прежде всего, россияне»: Александр Ищенко встретился с молодежью Дона

Спикер Законодательного собрания обсудил с ребятами текущую политическую и экономическую ситуацию (подробнее)