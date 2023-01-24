Житель Ростовской области едва не остался без руки, решив погладить верблюда

Верблюд, хоть и домашнее животное, может быть не рад человеку. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жители Ростовской области активно обсуждают новость: в Батайске мужчина чуть не остался без руки, когда решил всего-то погладить верблюда. Да-да, того самого двугорбого высокого «добряка» из восточных сказок и из зоопарка.

До этого сами жители города потешались, что Батайск — дело тонкое, и шутили, то он медленно, но верно смещается в сторону экватора. То на крокодила там охотились летом, что родители не пускали детей купаться ни в каналах у домов, ни в речке, ни в озере. То верблюды на свободном выпасе по районам-кварталам ходят.

Но одному из батайчан стало совсем не до шуток. Символ достоинства, жизненной силы и выносливости не стал терпеть бесцеремонного отношения, и укусил человека, когда его пытались погладить. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали, что произошло с пострадавшим, и что грозит самому зверю.

Живой верблюд - это вам не милый Вася, питомец Добрыни Никитича из мультфильма про трех богатырей. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ЖИВОТНОЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Как пишут местные паблики со ссылкой на хозяина верблюда, пострадавший начал гладить животное, как вдруг неожиданно зверь схватил его за руку, укусил, а затем, не разжимая зубов, начал таскать его по земле. После обнародования этого случая владельца верблюда навестила ветеринарная служба.

- Мы провели обследование, - рассказывает и.о. начальника Азовской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных Светлана Дедкова. - Сейчас животное поставлено на карантин, содержится изолировано, и в рамках карантинных мероприятий за верблюдом будет вестись клиническое наблюдение.

А через 10 дней наблюдения верблюда ожидает вакцинация.

- В ветеринарной службе животное зарегистрировано не было, - подчеркивает специалист. - Таких документов мы сейчас не видим.

Животное сейчас находится в карантине, после его ждет вакцинация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СМЕРТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СИБИРИ

К сожалению, случаи таких нападений не единичные. Так буквально вчера в Омской области верблюд напал на сторожа охотничьей базы. Инцидент произошел в деревне Приозерка Тюкалинского района, где на территории местной охотбазы занимаются разведением верблюдов.

В день происшествия мужчина должен был завести всех животных в вольер, однако один из верблюдов стал сопротивляться. В итоге животное набросилось на сторожа и забило его до смерти.

Сейчас по факту гибели человека проводится доследственная проверка. И, как рассказали источники в силовых структурах, после случившегося верблюда застрелили по указанию директора охотничьей базы.

Зоолог предупреждает: верблюды - опасные животные. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЭТО НЕ СКАЗКА

Как говорят зоологи, вопреки общественному мнению, верблюды - далеко не самые безобидные животные.

- Верблюд - несомненно домашнее животное, потому что диких верблюдов в природе практически не осталось, - комментирует ЧП кандидат биологических наук Александр Липкович. - Это, как я понимаю, двугорбый верблюд - бактриан.

Специалист утверждает, что в данном случае люди имеют дело с домашней формой верблюда, но все равно это очень серьезный зверь, и он может быть смертельно опасным.

- Наши люди воспитаны на добрых советских мультфильмах, где животные разговаривают, красиво хлопают глазками, - разводит руками зоолог. - И смело идут по жизни с этим «знанием», что животные добрые и хотят общаться с людьми. А это не так. Тем более, в этом случае это самец, а сейчас время гона - спаривания, когда верблюд может человека убить и затоптать. Поэтому к незнакомому животному, будь то верблюд, лошадь, корова не надо идти ни с какими намерениями. У вас они могут быть добрые, а животное совсем в другом настроении.

Решивший погладить животное батайчанин серьезно пострадал и попал в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

ВРАЧИ БОРЮТСЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Пострадавший попал в больницу. За его жизнь и здоровье борются батайские врачи.

- 22 января пациент госпитализирован в тяжелом состоянии в ЦГБ Батайска, - комментирует ситуацию пресс-секретарь администрации города Никита Толкачев. - Со слов пациента, он был укушен верблюдом. Проводятся все необходимые лечебные мероприятия, направленные на спасение жизни пациента. В настоящее время удалось добиться относительной стабилизации его состояния.

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