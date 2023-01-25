«Высадил на обочине и ничего не сказал»: в Ростовской области пожаловались на водителя, который не довез школьницу до остановки

Женщина говорит, что водитель высадил ребенка на пустыре. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница микрорайона возле Каменска-Шахтинского пожаловалась на работу одного из водителей автобусов. В соцсетях Инна рассказала, что сотрудник высадил ее 11-летнюю дочь на обочине оживленной проезжей части вместо остановки. Женщина рассказала «КП-Ростов-на-Дону» подробности истории.

Инна с семьей живет в микрорайоне Заводском, который находится примерно в десяти километрах от Каменска-Шахтинского. Женщина работает в городе, и иногда дочка приезжает к ней после занятий. В микрорайоне ее сажает на автобус бабушка, а на конечной остановке «Хлебозавод» встречает мама.

По словам Инны, расписание автобусов недавно поменяли, поэтому она уточняла его заранее.

— Теперь автобусы № 5 могут ездить по разным маршрутам. Некоторые идут до конечной остановки «Комбинат», другие — до «Хлебозавода» — рейсы отправляются в разное время. Я не могла разобраться и спросила у знакомых, доезжает ли рейс на 17.45 до «Хлебозавода». Мне ответили, что да, — говорит женщина.

Дочь села в автобус, позвонила маме и предупредила, что направляется к ней. Когда спустя время Инна перезвонила девочке, оказалось, что до «Хлебозавода» она так и не добралась. По словам ребенка, водитель высадил всех на остановке «Маяк», а после выключил свет в салоне и поехал каким-то неизвестным маршрутом.

— Возможно, он ее не заметил и уже направился в гараж. Она несколько раз ему стучала, спрашивала, а в ответ — молчание. Я слышала это по телефону — мы все время были на связи. Конечно, и я, и ребенок испугались. Мало ли, куда он ее везет.

После Каменского моста водитель остановился и, ничего не объяснив, высадил девочку на кольце на улице Освобождения. Оно расположено недалеко от «Хлебозавода» — но, чтобы понять это, ребенка сначала нужно было найти.

— Он высадил дочку на обочине возле проезжей части и ничего не сказал. Она не понимала, где находится. Я ездила и искала ее. Хорошо, что нашлась, что не попала под машину в темноте. Да, мы ошиблись с маршрутом. Но думаю, можно было объявить конечную остановку, высадить ребенка на какой-то остановке, объяснить, где он находится.

Компания, обслуживающая маршрут, отреагировала на жалобу. Комментарий перевозчика был опубликован на сайте администрации Каменска-Шахтинского.

— Руководством по данному факту проводится служебная проверка, в результате которой, будут приняты соответствующие меры, — говорится в сообщении.

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