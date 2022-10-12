В Донском регионе открылся седьмой виртуальный концертный зал

Десятки жителей Ростова смогли в этот день прослушать любимую музыку известных композиторов. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области открыли седьмой виртуальный концертный зал. Торжественное мероприятие состоялось 11 октября в кинозале Донской государственной публичной библиотеки. Зал открыли в рамках национального проекта «Культура».

– Это событие имеет большое значение для развития культуры и внутреннего обогащения каждого из нас. За три года создано шесть виртуальных концертных залов в городах Ростовской области на общую сумму 7 млн рублей, – поделился первый заместитель губернатора донского региона Игорь Гуськов. – На переоснащение зала публичной библиотеки высокотехнологичным оборудованием из федерального бюджета выделено 2,5 млн рублей.

Десятки жителей Ростова смогли в этот день прослушать любимую музыку известных композиторов. Для горожан подготовили трансляцию юбилейного гала-концерта в честь 100-летия Московской филармонии. Качественная техника и хороший звук буквально перенесли гостей в концертный зал. Каждый смог насладиться отечественными и зарубежными композициями в исполнении Российского национального молодёжного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.

Также перед концертом для гостей была подготовлена книжная выставка «Где не хватает слов, говорит музыка» и «Московской филармонии – 100 лет» в фойе библиотеки. В зимнем саду посетители могли послушать живое выступление преподавателей детской музыкальной школы им. М.М.Ипполитова-Иванова, лауреатов международных конкурсов.

– С 2019 по 2022 год финансирование по нацпроекту «Культура» в Ростовской области составило 680 млн рублей, - отметил Игорь Гуськов. - За счет выделенных средств на проект проводится ремонт домов культуры, приобретаются автоклубы, создаются модельные библиотеки.

Отметим, что всероссийский виртуальных концертных зал — проект Министерства культуры РФ. Так, жители многих уголков нашей страны могут приобщиться к музыкальному искусству.

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