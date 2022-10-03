Родион Газманов поделился своими эмоциями о концерте в Ростове

Концерт в донской столице стал завершающим выступлением в гастрольном туре Родиона Газманова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец Родион Газманов 2 октября выступил в Ростове-на-Дону. Концерт в донской столице стал завершающим выступлением в этом гастрольном туре исполнителя. Своими впечатлениями Родион поделился в Телеграм-канале.

- Ох, какой же был тур! - восклицает артист. - Только что отработали последний концерт в Ростове. Я весь в сумбуре и на эмоциях, скоро расскажу подробнее.

В комментариях под постом зрители, которым посчастливилось побывать на выступлении, отметили, что после концерта они тоже в сумбуре и на эмоциях. Ростовчане поблагодарили исполнителя и пожелали «прекрасного возвращения домой».

Напомним, ранее донской губернатор Василий Голубев по просьбе жителей ростовской области отменил выступление отца молодого вокалиста, певца Олега Газманова, на Театральной площади на День города Ростова-на-Дону. Тогда сэкономленные от проведения концерта деньги дончане попросили направить на поддержку российских военных на Украине. В свою очередь глава региона объяснил свое решение необходимостью соблюдать антикоронавирусные рекомендации Роспотребнадзора.

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