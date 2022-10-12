В Ростове открыли бесплатные курсы по оказанию сестринской медицинской помощи

В Ростове открыли бесплатные курсы, на которых обучают экстренной медицинской помощи и уходу за больными. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

В Ростове, по инициативе партии «Единая Россия», начали работать бесплатные медицинские курсы по оказанию первой помощи и уходу за пациентами. Обучение проходит в Ростовском Государственном медицинском университете.

«КУРСЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ И МОЖЕТ ПОМОГАТЬ»

Депутат Государственной Думы РФ Екатерина Стенякина рассказала, как родилась и воплотилась в жизнь эта идея.

- В первый день, когда наш Президент объяви о старте частичной мобилизации, я поняла, что не могу прийти в военкомат - я женщина, учетной военной специальности у меня нет. Но в тот же день я записалась на курсы сестринского дела в Москве. Нашла те, которые мне подходят, где не требуется первичное медицинское образование. Когда я написала об этом в своих социальных сетях, то сразу же начала получать вал сообщений со всей страны. Очень многого было писем и от жителей Ростовской области, в том числе. Девушки и женщины говорили о том, что тоже хотят пройти подобное обучение. Именно тогда мы с партией «Единая Россия» задумались о том, что необходимо создать бесплатные курсы для тех, кто хочет и может помогать, - прокомментировала Екатерина Стенякина.

К слову, множество обращений о необходимости открыть курсы сестринской медицинской помощи поступило и к депутатам Законодательного Собрания Ростовской области.

- У многих, конечно, возник интерес к этой теме на фоне специальной военной операции. Но в ходе бесед женщины и девушки также говорят, что навыки первой помощи полезны и в повседневной жизни. Благодарю ректора и депутата Сергея Владимировича за то, что очень быстро откликнулся на этот запрос, — рассказала Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями Ирина Жукова.

Депутат также сообщила, что с 12 октября на региональном сайте «ЕР» появится информация о том, как записаться на обучение.

- В первую очередь мы планируем, что эти курсы пройдут волонтеры, которые сегодня уже работают в Донецке, в Луганске, — отметила Ирина Жукова.

ЧЕМУ КОНКРЕТНО БУДУТ ОБУЧАТЬ

В свою очередь, ректор РостГМУ, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Шлык сообщил, что курсы будут проходить по двум направлениям.

- В части неотложной помощи будет рассматриваться остановка кровотечений, иммобилизация конечности для транспортировки, сердечно-легочная реанимация. А при изучении порядка ухода за больными предстоит познакомиться с основами асептики, обеспечения гигиены и другим,- прокомментировал Сергей Шлык.

Он также добавил, что обучать сестринскому делу будут на базе симуляционного центра, в котором учатся сами врачи и студенты.

Группы будут состоять из 10-12 человек. Программа обучения рассчитана минимум на 18 часов.

Кстати, в дальнейшем подобные медицинские курсы появятся и на муниципальном уровне.

- В частности, к депутатам поступили такие просьбы от жительниц городов Шахты и Азова, где расположены медицинские колледжи, — отметила Ирина Жукова.

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