В Ростовской области хлебобулочные изделия могут подорожать из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги

Хлебобулочные изделия могут стать дороже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области стоимость хлебобулочных изделий в декабре 2022 года может значительно повыситься. На цену повлияет досрочное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщил корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» советник президента и эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.

ЗЕРНО — ЛИШЬ 20% СТОИМОСТИ

На днях руководитель Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов рассказал, что к 20 ноября в Ростовской области будут утверждены новые тарифы на коммунальные услуги. Внепланово в декабре вырастет плата за электроэнергию, газ, водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов, увеличатся сбытовые надбавки. Как пояснил Лукьянов, необходимость в повышении тарифов обусловлена введением санкций, ростом цен на материалы и комплектующие, а также изменением логистических цепочек.

По мнению Юрия Корнюша, повышение тарифов скажется на ценах на зерно.

- Дело в том, что для хранения зерна потребуется больше средств, - отметил эксперт. - Из-за этой объективной причины возможно удорожание хлеба. В данном случае я имею в виду именно хлебобулочные изделия, а не социальный хлеб. Мука это 20% стоимости. Все остальное — это коммуналка и логистика. Они могут сыграть на повышение цен. Это может произойти уже в декабре.

Мука в хлебе занимает 20% стоимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОЖЕМ ЭКСПОРТИРОВАТЬ 10 МИЛЛИОНОВ ТОНН

При этом, подчеркивает специалист, с производством муки в регионе не должно быть проблем. Донские хлеборобы в этом году собрали 15 млн тонн зерновых. При этом сам регион потребляет порядка 2,5-3 млн тонн. В связи с этим Ростовская область может свободно экспортировать порядка 10 миллионов тонн зерна.

- Другой вопрос — совхозам нужно зарабатывать, они не могут продавать зерно по себестоимости, - заметил Юрий Корнюш. - Себестоимость зерна в этом году превысила 10 рублей за килограмм. Пошлина на экспорт зерна уменьшилась до 1700 рублей, а раньше она была около 5000 рублей. Это также должно повлиять на цену зерна.

- Люди будут его потреблять в течение года, продовольствия в развивающихся странах не хватает — в прямом смысле слова, - объяснил специалист. - У нас пшеница мягкая, востребованная. Турция, Греция, Саудовская Аравия, Сирия всегда с удовольствием закупают донскую пшеницу. 97% из всей производимой на Дону пшеницы — это продовольственная пшеница. Но не все хранилища принимают зерно. У тех, у кого есть большие хранилища, будут тянуть, не продавать продукцию до последнего — пока цена хорошая не установится.

Как отмечает Юрий Корнюш, в этом году регион уже продал более 4 миллионов тонн зерна. Прибыль от продукции АПК на Дону может составить около 5 миллиардов долларов. Всего зерном было засеяно 2,8 миллиона гектаров, а в следующем году будет около 3 миллионов гектаров. Сейчас в регионе всего 8 гектаров пашни, а обрабатывается в районе 5. Эти земли, считает эксперт, можно использовать более эффективно.

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