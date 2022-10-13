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Происшествия13 октября 2022 18:22

«Боли не чувствовала»: первокурсница из Ростова рассказала о том, как на нее с топором напала студентка

В Ростове четверокурсница из-за картин набросилась с топором на студентку и преподавателя
Авторы (2):
Анна ШИЛЯЕВА
Лейла МИРИШОВА
Следком возбудил уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове студентка первого курса одного из училищ стала жертвой нападения четверокурсницы. Как сообщили в региональном следкоме, 19-летняя девушка набросилась на 17-летнюю ростовчанку прямо в кабинете учебного заведения.

БОЙНЯ В АУДИТОРИИ

О том, как все происходило, потерпевшая рассказала на своей странице в соцсети.

По словам источника издания, студентки поругались из-за аккаунта, в котором первокурсница продавала картины. По предварительным данным, Елена (имя изменено — прим. ред.) «увела» страницу, и из-за этого между девушками началась вражда.

В день нападения первокурсница решила, что Елена хочет наладить отношения.

- Честно, я думала, она хочет поговорить, помириться. Мы стоим. Она смотрит на меня. Я ей машу, ну, типа, привет. А она как замахнулась, - рассказывает в сети первокурсница.

Оказалось, что Елена не просто замахнулась рукой на первокурсницу, а ударила ту топором по голове.

Подросток успела спрятаться от нападавшей за стенд.

- И после она задела преподавателя, - продолжает раненая.

«СМОТРЮ - КРОВИ МОРЕ»

Позже врачи скажут подростку, что у нее — черепно-мозговая травма.

- Пришла охрана, меня вывели в туалет. Я боли не чувствовала совсем. Потом смотрю, - крови море течет. Люди плачут, толпятся, - говорит юная художница.

19-летнюю Елену в этот же день задержали правоохранители.

- В ее отношении завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Потерпевшая находится под наблюдением врачей. Преподавателю медицинскую помощь оказали на месте. Госпитализация не потребовалась.

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