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Происшествия13 октября 2022 17:36

В Ростове ученица художественного училища ударила первокурсницу топором по голове

Сейчас в причинах разбираются следователи
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове ученица художественного училища ударила 17-летнюю девушку топором по голове.

В Ростове ученица художественного училища ударила 17-летнюю девушку топором по голове.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове две ученицы художественного училища устроили разборки прямо в стенах учебного заведения. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник.

Инцидент произошел в среду, 12 октября, около половины второго дня в училище на улице Серафимовича,15. Ученица одной из групп набросилась на 17-летнюю девушку с топором и ударила ее по голове. Конфликт произошел на почве личных отношений.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и рубленую рану на лбу. С травмами ее госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи и доставили в больницу.

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