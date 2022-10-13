В Ростове ученица художественного училища ударила первокурсницу топором по голове

В Ростове ученица художественного училища ударила 17-летнюю девушку топором по голове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове две ученицы художественного училища устроили разборки прямо в стенах учебного заведения. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник.

Инцидент произошел в среду, 12 октября, около половины второго дня в училище на улице Серафимовича,15. Ученица одной из групп набросилась на 17-летнюю девушку с топором и ударила ее по голове. Конфликт произошел на почве личных отношений.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и рубленую рану на лбу. С травмами ее госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи и доставили в больницу.

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