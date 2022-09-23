Во время драки отец схватился за кухонный нож. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Калмыкию потрясла новость о том, что отец убил своего родного сына. Поднял на собственного ребенка руку с ножом, и тот еще пять дней мучился, пока не умер. Подробностями страшной истории с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

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Под следствие попал 62-летний житель Яшалтинского района, который напал на своего 26-летнего сына. Мужчине предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - уточнили в Городовиковском следственном отделе.

Дело было этой весной. По версии следствия, ночью 14 апреля обвиняемый находился дома вместе со взрослым сыном. Мужчины распивали спиртное и слово за слово — поссорились. За обидными словами последовали и тумаки — драка, по мнению следователей, была незначительной. Но в пылу конфликта 62-летний мужчина схватил кухонный нож и как минимум один раз ударил сына в живот.

- Медики зафиксировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. Оно расценивается как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, - рассказали в калмыцком следкоме.

Потерпевшего на «скорой» доставили в больницу, где медики несколько дней боролись за жизнь молодого парня, но на пятые сутки он скончался.

- Следствием собраны доказательства, расследование завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, - добавили в СК.

УБИЛ МАЛЫША ТОПОРОМ

К сожалению, это не первый подобный случай в этом году. Так в июне жители Элисты были шокированы убийством годовалого мальчика топором.

На месте происшествия был найден топор. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Его тело, как и орудие убийства, нашли дома. Там же находилась и мама мальчика, 36-летняя женщина, которую до этого уже хотели лишить родительских прав за пристрастие к спиртному и ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию.

Под подозрение тогда попал 52-летний дядя мальчика. По предположению следствия, мужчина нанес ребенку топором не менее пяти ударов, отчего малыш погиб на месте.

В этом случае, помимо уголовного дела об убийстве было возбуждено дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» - по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей профилактическими органами, поскольку семья и так стояла на учете.

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