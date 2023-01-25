«Я только хочу, чтоб ты вернул мне папу!»: потеряв кормильца, многодетная семья из Донецка пытается наладить жизнь в Ростове

Многодетной семье пришлось переехать на Дон и учиться жить по-новому. Фото: Мария ГИЧЕНКО

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Я из Донецка, а сейчас живу в Ростове-на-Дону, потому что у нас стреляют. Я ничего не хочу. Я только хочу, чтоб ты вернул мне папу!», - такое письмо написала зимнему волшебнику девятилетняя Оля.

Ее отец Сергей Грушевский трагически погиб 14 марта, когда среди бела дня украинская армия выпустила в центр Донецка ракету "Точка-У". Система ПВО сбила ее, но часть смертоносной «начинки» все же сработала и унесла людские жизни. Среди них был и Сергей – отец четверых детей.

СДЕЛАЛ СКАМЕЙКУ И ПЕСОЧНИЦУ ВО ДВОРЕ ДОМА

Татьяна и Сергей познакомились в продуктовом магазине, где она работала продавщицей. Мужчина приходил за покупками вместе с овчаркой, и поначалу девушка обращала внимания лишь на четвероногого симпатягу. А однажды Сергей предложил угостить ее мороженым.

- Я взглянула в его красивые голубые глаза и утонула, - с улыбкой вспоминает Татьяна.

Татьяна и Сергей поняли, что созданы друг для друга почти сразу после знакомства. Фото предоставлено героиней публикации.

Молодые люди стали встречаться. Ходили вместе в кино, театр, парк. Сергей работал охранником на предприятии и учился на юриста, Татьяна устроилась в фирму менеджером по продажам и одновременно получала профессию экономиста. Они почти сразу поняли, что созданы друг для друга. Сыграв свадьбу, отправились в путешествие по Крыму. Через четыре года у супругов появился первенец Даниил, еще через два – Самуил. Потом родились дочери Ольга и Мария.

- Старший сын шутит, что теперь всех детей поровну – два мальчика и две девочки, - говорит Татьяна.

Сергей Грушевский души не чаял в детях. Ходил с ними на рыбалку, лепил снеговиков, учил стрелять из лука, помогал им мастерить поделки для школы… Когда мужчина возвращался с работы, дети бежали навстречу и вчетвером повисали на нем. Они всегда с нетерпением ждали выходных, чтобы погулять с папой в парке или Ботаническом саду. Сергей своими руками сделал скамейку и песочницу во дворе дома. Сыновья и дочки помогали их красить. В школе он даже получил Почетную грамоту за воспитание детей – единственный из отцов.

Супруги прожили вместе 20 лет. Фото предоставлено героиней публикации.

«УВОЗИ ДЕТЕЙ!»

- 18 февраля началась эвакуация. Директора школ обзванивали родителей, говорили, что женщин с детьми будут вывозить из города. Муж как раз был в отпуске, мы заканчивали ремонт в квартире. Я не хотела уезжать, но Сережа был непреклонен. Сказал: «Увози детей!», - вспоминает Татьяна.

Сергей привез семью к месту эвакуации. Прощались под шум дождя и тревожные звуки сирен. Пятилетняя Маша плакала и не хотела расставаться с папой. Татьяна три раза выходила из автобуса, чтобы дочка его обняла. По дороге она звонила мужу, хотела вернуться, но он и слушать ничего не хотел.

- В пять утра нас привезли в пункт временного размещения для беженцев. Он находился в оздоровительном лагере «Спутник» Неклиновского района. Дети начали по очереди болеть. Я каждый день звонила мужу, говорила, что мы хотим к нему домой. Он просил потерпеть еще немного, обещал приехать через несколько дней, - продолжает женщина.

Мужчина души не чаял в детях. Фото предоставлено героиней публикации.

«СЕРЕЖИ БОЛЬШЕ НЕТ»

14 марта в центре Донецка должен был проходить митинг. Сергей Грушевский прибыл туда, чтобы вместе с товарищами из МВД обеспечивать правопорядок. Когда система ПВО сбила ракету, Сергея ранило осколками в живот и спину. Поначалу никто не понял, что с ним случилось. Снаружи крови не было. Товарищи пытались поднять его на ноги, но он падал. На «скорой» Сергея увезли в больницу, где он скончался от потери крови.

- Когда я прочитала новости, то сразу встревожилась. Я знала, что муж находится в эпицентре событий, на бульваре Пушкина. Снова и снова набирала его номер, но трубку он не брал. А позже мне позвонил его друг и сказал: «Таня, Сережи больше нет», - со слезами вспоминает вдова.

Весть о смерти Сергея стала ударом для семьи. У двенадцатилетнего Самуила случился нервный срыв. Пытаясь защитить мальчика от страшной правды, мама сказала, что это какая-то ошибка. Обещала поехать домой и во всем разобраться.

Глава семейства всегда проводил много времени с сыновьями и дочерями. Фото предоставлено героиней публикации.

НЕЗРИМО РЯДОМ

Татьяна приехала в Донецк. Поднимаясь на ватных ногах в свою квартиру, встретила соседку. Сережа всегда помогал одинокой пожилой женщине – привозил продукты, чинил проводку...

- Когда я уезжала, то просила Евгению Николаевну присматривать за мужем. Она с радостью согласилась. В тот день она несла ему мясо с картошкой, прикрытое полотенцем, чтобы еда не остыла… Она не поверила, что Сережа погиб, - сквозь слезы говорит она.

На похороны Сергей Грушевского пришло много людей: родные и друзья, сослуживцы, соседи, директора и педагоги школ, где учились дети, соседи…

- Муж был светлым, добрым, открытым, жизнерадостным человеком. Его все обожали. С ним невозможно было поссориться. Мы прожили с ним двадцать лет, а в последние годы у нас словно начался второй медовый месяц. Помню, как мы уложили детей спать, а сами пошли гулять. Сказали им, что у нас свидание. Когда мы возвращались домой, Сережа решил донести меня до пятого этажа на руках – как в день свадьбы, - вспоминает вдова.

Татьяну спасает чувство, что муж все еще рано. Фото предоставлено героиней публикации.

После похорон Татьяна вернулась в Таганрог к детям. Молча обняла младшего сына. Он все понял без слов.

Семья не могла оставаться в пункте временного размещения. Маме с детьми нужно было побыть наедине со своим горем. Они нашли жилье сначала в Таганроге, потом в Ростове. Татьяна привезла сюда и домашних животных – двух кошек и хаски по кличке Арчи. Дети начали ходить в школу.

Как возвращаться назад – в дом, где все напоминает о близком человеке – пока семья пока не знает. Татьяну спасает чувство, что муж все еще рядом.

- Было много случаев, когда сложная ситуация чудесным образом разрешалась, - улыбается Татьяна. - Например, на пути встречались добрые люди, которые протягивали руку помощи. И я понимала, что это Сережа незримо нас оберегает. А старший сын сказал, что хочет пойти по его стопам и окончить юридическую академию, чтобы папа им гордился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Донбасса с ампутированными ногами вывез из-под обстрелов четверых земляков

- Раньше у меня все было хорошо: семья, работа с перспективой профессионального роста… И тут в одночасье я превратился в калеку. Причем, в самом расцвете сил – в 31 год! – начал свой рассказ собеседник. (подробности)